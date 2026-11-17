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NBA／3狀元+1榜眼+楊恩也救不了？巫師不敵灰熊苦吞8連敗
今天上演2026選秀狀元對決探花的戲碼，巫師隊狀元迪班薩（AJ Dybantsa）砍下21分，灰熊隊探花布瑟（Cameron Boozer）則是拿下29分，率領灰熊以136：120大勝，本季客場7勝0敗；反觀巫師吞下近期的8連敗。
巫師本季迎來健康且充滿天賦的陣容，目前陣中有2012狀元戴維斯（Anthony Davis）、2018狀元艾頓（Deandre Ayton）、2026狀元迪班薩、2024榜眼薩爾（Alex Sarr），還有2018年第5順位球星楊恩（Trae Young），被看好有望衝擊季後賽。
不過巫師最近陷入連敗低潮，今天半場打完領先10分，但第三節灰熊完全打瘋，以42：18攻勢徹底扭轉戰局，終場以136：120取勝。
布瑟全場21投10中，三分球13中7，得到29分7籃板7助攻。周志豪（Zach Edey）砍進23分10籃板。
巫師方面，戴維斯攻下23分全隊最高，迪班薩16投7中，進帳21分。楊恩10投3中，拿下13分12助攻。
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