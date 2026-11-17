76人本季開季打出11勝3敗的不俗戰績，不過陣中球星詹姆斯（LeBron James）因下背部傷勢管理，確定將缺席今天作客籃網主場的比賽，這也是他本季缺席的第4場比賽，球隊針對「背靠背」賽程採取嚴格保護措施，至今未讓他在任何一組背靠背比賽中「全勤」。

2026-11-17 07:45