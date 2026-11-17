NBA今天公布第4周東、西區最佳球員，馬刺隊溫班亞瑪（Victor Wembanyama）與熱火隊「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）分別獲獎。兩大長人帶隊在評選周期內合計7戰全勝，也把各自球隊推進開季最火燙的競爭行列。

溫班亞瑪上周帶領馬刺打出4勝0敗，場均繳出27.5分、10.5籃板、5阻攻、4助攻與1抄截，投籃命中率高達62.3%。這也是他本季第2度獲選西區單周最佳，開季不到1個月已兩次稱王，馬刺在上周結束後又擊敗爵士隊，將連勝推進到12場，戰績來到12勝2敗，高居西區第一。

溫班亞瑪對爵士一役雖然只拿26分，仍有10籃板、6助攻與5阻攻的全能內容，證明他不必瘋狂得分，也能直接左右比賽，馬刺從開季2連敗後一路反彈，至今攻守效率都排在聯盟前段班，淨效率值高達+12.6。溫班亞瑪不只扮演終結者，更是防守體系最可怕的最後一道門；他場均5阻攻帶來的威嚇，讓對手進禁區前就得先改變出手選擇。

熱火球星「字母哥」亞德托昆波。 美聯社

東區得主安戴托昆波同樣強勢。他上周率熱火打出3勝0敗，場均33.7分、11.3籃板、4.7助攻，投籃命中率驚人的69%。他先後對爵士、騎士與活塞攻下30分、37分、34分，對活塞更交出34分、14籃板、8助攻、3阻攻的全能成績。

熱火目前戰績7勝6敗、排在東區第5，正處於4連勝氣勢中。安戴托昆波上周幾乎以一己之力撐起禁區攻防，但他更大的改變是讓熱火轉換進攻與外圍射手都受益；對手一收縮，空檔就會出現，一旦不包夾，他又能直接強攻籃下。