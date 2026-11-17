塞爾蒂克隊球星泰託姆（Jayson Tatum）近日回憶2024年巴黎奧運，首度詳細描述自己察覺遭到壓縮上場時間的瞬間。他透露，時任美國隊總教練柯爾（Steve Kerr）賽前曾要他「耐心等待」，但當自己第1節遲遲沒被換上場，就已感覺事情不太對勁。

泰託姆在《Boardroom》專訪中表示，柯爾當時在球隊搭車前找上他，告知杜蘭特（Kevin Durant）回歸後，教練團得重新調整輪替。談到那段對話，泰託姆說：「他要我保持耐心，但我不知道那代表什麼。等到第1節我還沒上場時，我就覺得，原來事情是這樣。」

那屆奧運對泰託姆格外尷尬。他才剛帶領塞爾蒂克奪下NBA總冠軍，並入選年度第一隊、在年度MVP票選名列前段班，原本被預期是美國隊爭金的重要戰力，卻在6場比賽中僅出賽4場，泰託姆在分組賽首戰面對塞爾維亞隊，以及4強賽再戰塞爾維亞時，都因教練決定未獲上場機會。整屆賽會他平均只打17.7分鐘，留下5.3分、5.3籃板、1.3助攻與1抄截；美國隊最終擊敗法國隊奪金，但他的角色安排始終是巴黎奧運最受熱議的話題之一。

柯爾當時曾解釋，美國隊球星雲集，「要讓11名球員都上場本來就很難」，尤其4強賽一度大幅落後塞爾維亞，教練團選擇縮短輪替、信任手感較佳的組合。不過，這樣的決定仍讓外界不解，畢竟泰託姆在NBA剛完成生涯代表性賽季，泰託姆也曾在奧運結束後坦言，自己當然希望能有更多貢獻，卻從未經歷過這種長時間坐板凳的角色；加上社群媒體上的討論與批評，讓那段經驗格外煎熬，兩年後再談此事，泰託姆沒有直接指責柯爾，但那句「第1節就覺得不對勁」，仍道盡一名剛登上NBA冠軍舞台的頂尖球星，突然得學著在板凳席等待的複雜心情。