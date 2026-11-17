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NBA／才剛破基德助攻紀錄 詹姆斯對戰籃網背傷管理輪休
76人本季開季打出11勝3敗的不俗戰績，不過陣中球星詹姆斯（LeBron James）因下背部傷勢管理，確定將缺席今天作客籃網主場的比賽，這也是他本季缺席的第4場比賽，球隊針對「背靠背」賽程採取嚴格保護措施，至今未讓他在任何一組背靠背比賽中「全勤」。
即將在下個月迎接42歲生日的詹姆斯，日前在對決溜馬的比賽中，繳出15分、7籃板、11助攻的全能數據，生涯總助攻數更正式超越名人堂球星基德（Jason Kidd），躍居NBA歷史助攻榜第3位。本季至今，他場均能貢獻15.1分、7.2籃板與6.9助攻，儘管他對球隊的供輸依舊關鍵，但在教練團的審慎評估下，今天的客場之旅只能作壁上觀。
不過，76人團隊在缺少詹姆斯的情況下展現不俗的板凳深度，本季在他缺陣的3場比賽中拿下3戰全勝，分別擊敗了黃蜂、公鹿與暴龍。
除了詹姆斯的缺陣外，76人禁區戰力也面臨考驗，球團同步宣布，先前缺席對溜馬一戰的主力中鋒安比德（Joel Embiid）因右腳足底筋膜炎困擾，對陣籃網一役被列為出賽成疑；長人巴洛（Dominick Barlow，背傷）與波納（Adem Bona，頸椎扭傷）也確定無法在今天登場，76人將在傷兵環伺的情況下考驗陣容深度。
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