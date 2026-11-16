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NBA／生涯首度飆破30分 馬刺哈波霸氣宣言：這只是開始

聯合新聞網／ 綜合報導
哈波本季扛先發表現出色。 美聯社
哈波本季扛先發表現出色。 美聯社

面對11連敗的爵士，馬刺今天卻意外陷入苦戰，直到第四節才靠著20歲新星哈波（Dylan Harper）挺身而出，單節狂轟18分，並且在關鍵時刻連續命中三分球，才以110比102逆轉勝出，豪取12連勝。

哈波先發上陣34分鐘，23投12中，攻下生涯新高31分、外加9籃板4助攻，生涯首度單場突破30分大關。賽後他更展現十足自信，直言想成為頂尖球員，就必須有能力在決勝節接管比賽。

值得注意的是，哈波前4次三分球出手全部落空，但他並未因此失去信心，反而在比賽最重要的時刻連續命中兩記外線，一舉扭轉戰局。

「第四節就是贏球的時刻。」哈波賽後表示，「如果你連自己平常不斷練習的那些投籃，都沒有信心在關鍵時刻出手，那每天去球館練習又有什麼意義？」

哈波強調，「我為這些投籃付出很多努力，如果沒有練過，我可能就不會投。那些沒進的球當然希望能投進，但起伏就是比賽的一部分，最重要的是最後關鍵時刻，它們進了。」

談到第四節突然爆發的原因，哈波也將功勞歸給隊友。「我覺得關鍵就是把球投進，找到自己的節奏。隊友們做得很好，幫助我接到球，也能在我跑動時找到我。」

馬刺總教練強森（Mitch Johnson）也對哈波的表現讚不絕口，認為這位年輕後衛已經展現成為聯盟頂尖球員的潛力。

「他真的非常有天賦，上半場看起來有些懶散，但當他開始積極進攻，並且在防守端全神貫注時，以他現在的年紀，就已經是聯盟中相當出色的球員之一。」強森說，「如果能在48分鐘內保持更穩定的表現，他將會變得非常難以對付。」

儘管締造生涯代表作，哈波卻透露，自己直到比賽最後兩次罰球前，才發現得分已經突破30分。

「直到最後兩次罰球前，我抬頭看了一眼，才意識到自己拿了30分。」哈波笑著表示，「感覺當然很好，但這只是很多次中的第一次，我還需要繼續努力。」

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