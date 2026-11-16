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NBA／戈貝爾籃下頻頻「奶油手」 灰狼教頭直批：連上籃都放不進

聯合新聞網／ 綜合報導
戈貝爾在籃下放球的低迷表現，成為關注焦點。 美聯社
戈貝爾在籃下放球的低迷表現，成為關注焦點。 美聯社

灰狼日前在主場以106比117不敵公牛，5連勝遭到終結，而陣中法國長人戈貝爾（Rudy Gobert）的低迷表現，更成為賽後關注焦點。

這位曾4度拿下年度最佳防守球員的法國中鋒，全場出賽27分鐘，竟然7投全數落空，僅靠罰球拿下1分，甚至多次錯失籃下近距離出手機會，讓總教練芬奇（Chris Finch）忍不住公開點名批評，直言他必須重新找回禁區終結能力。

灰狼本季原本期待戈貝爾持續扮演禁區支柱，但近期他的進攻表現卻明顯陷入困境。尤其是過去幾場比賽，戈貝爾不僅頻頻錯失籃下近距離投籃，連原本應該有高度把握的上籃機會都無法順利轉換成得分，讓球隊在進攻端付出不小代價。

對於戈貝爾的表現，芬奇在輸給公牛後的記者會上毫不避諱，直接指出這位法國中鋒目前最大的問題，就是無法在籃下完成進攻。

「他現在就是沒辦法把球放進籃框，持球時會被對手抄走，也不斷錯失上籃機會，終結動作不夠強勢。」芬奇表示。

「他必須先穩住身體平衡，確實掌控好球，然後強勢完成進攻。有時候即使面對身體碰撞，也必須想辦法把球放進去，所以我們需要他重新找回禁區附近的終結能力。」

更讓灰狼擔憂的是，戈貝爾的進攻低潮並非單場偶發狀況。近期幾場比賽，他已經多次在籃框附近錯失近在咫尺的得分機會，即使隊友成功創造出空檔，他仍無法有效完成終結，讓灰狼原本應有的禁區優勢受到影響。

從本季整體數據來看，戈貝爾的進攻效率也出現明顯下滑。目前他平均每場貢獻7.3分、11.4籃板、1.6助攻，雖然籃板能力仍維持一定水準，但得分表現與投籃命中率都不如上季。

其中最明顯的差距出現在整體投籃準度。戈貝爾上季投籃命中率高達68.2%，展現極高的禁區得分效率，但本季卻大幅下滑至46.4%，兩季相差21.8個百分點，對一名大部分出手都集中在籃框周圍的長人而言，這樣的退步幅度相當驚人。

根據統計，戈貝爾本季兩分球命中率也只有48.5%，顯示他的問題不只是進攻機會減少，而是在獲得出手機會後，已經無法像過去一樣穩定將球送進籃框。

戈貝爾過去在NBA建立的價值，主要來自禁區防守、籃板保護與高效率的近框終結。儘管他並非以自主進攻見長，但透過擋拆後順下、空中接力與籃下補籃，仍能為球隊提供穩定的得分貢獻。

然而，當這些原本應該具有高命中率的進攻方式都無法有效完成時，不僅影響戈貝爾個人的得分數據，也可能降低灰狼整體進攻的流暢度，讓對手能夠更加集中防守其他主要得分手。

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