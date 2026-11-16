NBA／60年來首見！唐西奇開季瘋狂飆分秀超越哈登 客場高呼「MVP」

聯盟得分王也是年度MVP大熱門唐西奇（Luka Doncic）今天作客鳳凰城再度轟下43分，率領球隊豪取8連勝，目前以12勝2敗並列聯盟龍頭。

唐西奇在這場比賽又一次創下多項紀錄。首先他在本季前12場出賽中一共累積468分，超越哈登（James Harden）在2019-20年賽季所達成的464分，創下60餘年來NBA球員在個人開季前12場累積最多得分紀錄，僅次於張伯倫（Wilt Chamberlain）在1962-63年賽季的表現。

除了開季累積得分創紀錄，唐西奇此役也將個人連續得分至少30分的場次推進至10場，追平布萊恩（Kobe Bryant）、衛斯特（Jerry West）與貝勒（Elgin Baylor），並列湖人隊史第7位。

湖人隊史最長連續得分30分以上紀錄，仍由布萊恩在2003年創下的連續16場保持。至於唐西奇加盟湖人後的個人最長紀錄，則是在2026年3月締造的連續13場，目前距離追平這項成績還差3場。

唐西奇的單場40分紀錄同樣持續向歷史前段班邁進。根據統計，這是他生涯例行賽第69次單場至少攻下40分，正式超越傳奇得分手「冰人」格文（George Gervin）的68次，獨居歷史第13名。目前排在唐西奇前一位的是傳奇球星貝瑞（Rick Barry），生涯累積70場40分以上的比賽。

此外，唐西奇憑藉43分、9助攻的表現，讓自己生涯單場至少40分、5助攻的比賽次數超越詹姆斯（LeBron James）。

另一項值得注意的紀錄，則是唐西奇在湖人隊史40分搭配外線火力的表現。根據統計，唐西奇加盟湖人後，已經累積21場單場至少40分、命中5記以上三分球的比賽，超越布萊恩的20場，成為湖人隊史這項數據的紀錄保持者。

唐西奇在未滿28歲之前，也累積43場單場至少40分、5助攻且命中5記三分球的比賽，領先第2名的楊恩（Trae Young）多達21場

然而，儘管唐西奇個人紀錄不斷增加，湖人也持續擴大連勝氣勢，這位斯洛維尼亞球星對於球隊的整體表現卻沒有完全滿意。他認為球隊仍需要在掌握領先優勢的情況下，避免出現更多亂流。

「說實話，我原本沒有打算在第四節繼續上場，我們在這方面必須做得更好。」唐西奇表示。

唐西奇進一步指出，雖然湖人目前已經取得8連勝，但球隊仍有不少環節需要修正，尤其不能在建立領先後，讓對手輕易重新回到比賽之中。

「我知道我們已經取得8連勝，但我們仍然需要進步。一旦建立領先優勢，就必須設法維持下去，這是我們接下來需要努力解決的問題。」

唐西奇表示，「說實話，我認為我們還有很大的進步空間。」

除了個人紀錄與球隊連勝，唐西奇此役在鳳凰城客場還收穫一份特別的驚喜。當他站上罰球線時，現場竟然響起球迷高喊「MVP」的聲音，讓他忍不住露出笑容。

談到在對手主場獲得如此熱烈的支持，唐西奇毫不掩飾內心喜悅。

「這感覺真的非常棒，我想大家應該都能看到我站在罰球線時臉上的笑容。」唐西奇說，「說實話，這真的讓我感到非常開心。」