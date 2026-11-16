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NBA／亞歷山大三節轟37分助雷霆止敗 國王主場首勝繼續等

聯合新聞網／ 綜合報導
亞歷山大。 路透
亞歷山大。 路透

前一戰才狂轟40分以上，雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今天再度展現驚人得分爆發力，面對戰績低迷的國王，僅打三節就高效率攻下37分，甚至不需要在決勝節重新登場，便帶領球隊以125比103輕取對手，終結近期3連敗。

至於國王主場開季到現在依舊一勝難求，苦吞8連敗，也是全聯盟唯一主場還沒開胡的球隊；國王在13場比賽中僅拿下1勝，與公鹿並列聯盟爐主

亞歷山大進攻手感火燙，僅出賽29分鐘，20投13中包含三分球5投4中，7罰全7，展現極高的得分效率。若非雷霆早早拉開比分，讓他整個第四節都坐在板凳席休息，這位聯盟頂尖得分手很有機會連續兩場比賽突破40分大關。

除了亞歷山大，菜鳥長人瑪拉（Aday Mara）替補攻下16分12籃板，累積3次雙十成績；米契爾（Ajay Mitchell）傷癒回歸貢獻14分，哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）抓下11籃板，卡盧索（Alex Caruso）11分3助攻4抄截，雷霆全場最多曾領先達27分。

國王陣中最大亮點仍是菜鳥艾卡夫（Darius Acuff Jr.），他25投10中拿下26分6籃板，卻出現多達9次失誤；拉文（Zach LaVine）因身體不適缺席，沙波尼斯（Domantas Sabonis）11分13籃板3助攻。

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