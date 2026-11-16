NBA／尼克克服末節13分落後 布朗森致勝三分射穿暴龍奪對戰14連勝

衛冕軍紐約尼克今天（16日）展現韌性，面對陷入連敗低潮的多倫多暴龍，尼克第四節一度落後達13分，但靠著當家球星布朗森（Jalen Brunson）和唐斯（Karl-Anthony Towns）聯手追分，將比賽帶進延長。決勝時刻布朗森再度挺身而出，在雙方戰成106：106時投進關鍵三分球，率領尼克終場112：108帶走勝利，不僅中止近期2連敗，也將對戰暴龍的連勝紀錄推進到14場。

尼克開局取得領先，第二節一度靠著替補陣容發揮，拉開到10分差，半場47：43領先。不過暴龍第三節逐漸找回進攻節奏，打出一波11：0攻勢，以74：67反超。第四節奎克利（Immanuel Quickley）再連續命中高難度外線，幫助暴龍把領先擴大到84：71。

關鍵時刻尼克展開反撲，阿努諾比（OG Anunoby）連續得分帶動攻勢，唐斯打得有裡有外，比賽最後1分16秒，沙米特（Landry Shamet）接獲布朗森傳球命中三分球，將比分追成90：90，唐斯接著在剩下20秒時再飆進外線，幫助尼克領先3分。

不過暴龍並沒有就此放棄，巴恩斯（Scottie Barnes）在比賽剩下13.6秒時，投進後撤步三分球追平比分，將戰局帶進延長賽。沙米特先用外線為尼克開張，單節攻下7分，但巴恩斯持續帶領暴龍緊追，在剩下54秒時助攻莫瑞-包爾斯（Collin Murray-Boyles）空中接力得手，再把比分扳平。

決勝時刻，布朗森再度展現關鍵時刻的冷靜與大心臟，在延長賽剩下33.4秒時，接獲布里吉斯（Mikal Bridges）傳球後，於外線出手命中，幫助尼克取得109：106領先。阿努諾比隨後兩罰俱中擴大領先，並在防守端成功干擾巴恩斯的三分出手，唐斯搶下關鍵籃板，尼克終於守住勝利。

布朗森攻下28分9助攻，唐斯則在迎接31歲生日之際，繳出28分17籃板3助攻的雙十數據。沙米特替補貢獻23分，投籃12投8中，阿努諾比也有21分9籃板進帳。尼克雖然全場發生18次失誤，讓暴龍轉換成27分，仍靠著決勝時刻的關鍵攻防驚險過關。

唐斯賽後強調，尼克始終沒有放棄，「我們再次打出了尼克的樣子，這支球隊永遠不會停止戰鬥」，他也表示，當球隊能夠維持高水準執行力，並打出過去讓他們如此特別的身體對抗與活力，就會是一支很難擊敗的隊伍。

暴龍方面，巴恩斯傷癒復出後攻下全場最高30分9籃板，希德（Jamal Shead）替補拿下19分，奎克利貢獻17分，巴瑞特（RJ Barrett）則有14分6助攻。今天輸球後，暴龍已經苦吞4連敗，近9場比賽輸掉7場，更連續3場在握有雙位數領先的情況下遭到逆轉。

尼克此役獲勝後，戰績來到7勝6敗，重新站回5成勝率之上，也將對戰暴龍的連勝推進到14場，兩隊18日將再度於多倫多交手。