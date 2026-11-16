快訊

日職／火腿宣布3台將續留 林家正本季一軍0出賽喊話拚站穩位置

23歲「超人力霸王」女星驟逝！下月新片上映成遺作

嘉義高中生遭綁推地下室不敢返校！轉學碰壁 教育處急洽3校安置

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／尼克克服末節13分落後 布朗森致勝三分射穿暴龍奪對戰14連勝

聯合新聞網／ 綜合報導
布朗森。 美聯社
布朗森。 美聯社

衛冕軍紐約尼克今天（16日）展現韌性，面對陷入連敗低潮的多倫多暴龍，尼克第四節一度落後達13分，但靠著當家球星布朗森（Jalen Brunson）和唐斯（Karl-Anthony Towns）聯手追分，將比賽帶進延長。決勝時刻布朗森再度挺身而出，在雙方戰成106：106時投進關鍵三分球，率領尼克終場112：108帶走勝利，不僅中止近期2連敗，也將對戰暴龍的連勝紀錄推進到14場。

尼克開局取得領先，第二節一度靠著替補陣容發揮，拉開到10分差，半場47：43領先。不過暴龍第三節逐漸找回進攻節奏，打出一波11：0攻勢，以74：67反超。第四節奎克利（Immanuel Quickley）再連續命中高難度外線，幫助暴龍把領先擴大到84：71。

關鍵時刻尼克展開反撲，阿努諾比（OG Anunoby）連續得分帶動攻勢，唐斯打得有裡有外，比賽最後1分16秒，沙米特（Landry Shamet）接獲布朗森傳球命中三分球，將比分追成90：90，唐斯接著在剩下20秒時再飆進外線，幫助尼克領先3分。

不過暴龍並沒有就此放棄，巴恩斯（Scottie Barnes）在比賽剩下13.6秒時，投進後撤步三分球追平比分，將戰局帶進延長賽。沙米特先用外線為尼克開張，單節攻下7分，但巴恩斯持續帶領暴龍緊追，在剩下54秒時助攻莫瑞-包爾斯（Collin Murray-Boyles）空中接力得手，再把比分扳平。

決勝時刻，布朗森再度展現關鍵時刻的冷靜與大心臟，在延長賽剩下33.4秒時，接獲布里吉斯（Mikal Bridges）傳球後，於外線出手命中，幫助尼克取得109：106領先。阿努諾比隨後兩罰俱中擴大領先，並在防守端成功干擾巴恩斯的三分出手，唐斯搶下關鍵籃板，尼克終於守住勝利。

布朗森攻下28分9助攻，唐斯則在迎接31歲生日之際，繳出28分17籃板3助攻的雙十數據。沙米特替補貢獻23分，投籃12投8中，阿努諾比也有21分9籃板進帳。尼克雖然全場發生18次失誤，讓暴龍轉換成27分，仍靠著決勝時刻的關鍵攻防驚險過關。

唐斯賽後強調，尼克始終沒有放棄，「我們再次打出了尼克的樣子，這支球隊永遠不會停止戰鬥」，他也表示，當球隊能夠維持高水準執行力，並打出過去讓他們如此特別的身體對抗與活力，就會是一支很難擊敗的隊伍。

暴龍方面，巴恩斯傷癒復出後攻下全場最高30分9籃板，希德（Jamal Shead）替補拿下19分，奎克利貢獻17分，巴瑞特（RJ Barrett）則有14分6助攻。今天輸球後，暴龍已經苦吞4連敗，近9場比賽輸掉7場，更連續3場在握有雙位數領先的情況下遭到逆轉。

尼克此役獲勝後，戰績來到7勝6敗，重新站回5成勝率之上，也將對戰暴龍的連勝推進到14場，兩隊18日將再度於多倫多交手。

尼克 暴龍 NBA 布朗森 唐斯

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

相關新聞

NBA／哈波砍新高31分逆轉爐主爵士 馬刺相隔11年再現12連勝

哈波轟生涯新高31分、第四節包辦18分，率馬刺110：102逆轉爵士，豪取12連勝，創2010年11月後單季12連勝紀錄；爵士吞下12連敗。

NBA／助攻超越基德躍居史上第三 41歲詹姆斯喊超出預期

76人隊「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）今天碰溜馬隊傳出11助攻，除助隊以131：124收下勝利，生涯助攻數也超越名人堂球星基德（Jason Kid），成為史上第三，讓他形容是超乎預期的成就。

NBA／31分領先險翻船！唐西奇轟43分率湖人8連勝 並列聯盟龍頭

唐西奇轟43分9助攻，率湖人131：123擊敗太陽豪取8連勝，戰績12勝2敗追平馬刺並列聯盟龍頭，下一戰迎戰黃蜂。

NBA／亞歷山大三節轟37分助雷霆止敗 國王主場首勝繼續等

前一戰才狂轟40分以上，雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今天再度展現驚人得分爆發力，面對戰績低迷的國王，僅打三節就高效率攻下37分，甚至不需要在決勝節重新登場，便帶領球隊以125比103輕取對手，終結近期3連敗。

NBA／尼克克服末節13分落後 布朗森致勝三分射穿暴龍奪對戰14連勝

尼克克服第四節13分落後，靠布朗森延長賽關鍵三分以112：108擊敗暴龍，對戰14連勝，並中止2連敗。

NBA／伊森砍25分寫本季新高 賽後暴言：就是因為對手是巫師！

火箭147：119擊潰巫師，收下4連勝；伊森替補攻下本季新高25分，賽後直言因對手是巫師，引發話題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。