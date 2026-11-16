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NBA／伊森砍25分寫本季新高 賽後暴言：就是因為對手是巫師！

聯合新聞網／ 綜合報導
伊森攻下本季新高25分，賽後還嘲諷巫師的防守不佳。 美聯社
伊森攻下本季新高25分，賽後還嘲諷巫師的防守不佳。 美聯社

休士頓火箭今天（16日）147：119痛宰華盛頓巫師，收下近期4連勝，替補前鋒伊森（Tari Eason）攻下本季新高25分，賽後受訪時被問到自己為何能打出如此出色的表現，他竟然粗暴地回應：「就是因為對手是巫師啦。」

伊森替補上陣30分鐘，14投10中，高效率攻下25分，當家球星杜蘭特（Kevin Durant）也同樣得到25分，僅次於全隊最高湯普森（Amen Thompson）的26分。森根（Alperen Sengun）則貢獻19分8籃板8助攻，火箭攻下本季單場新高的147分，推進到4連勝。

伊森賽後被問到如何打出本季代表作，原本以為只是一般的表現回顧，沒想到他直接爆粗口還點名巫師，「S**T，就是因為對手是巫師啦」，暗諷對方防守不堪一擊。

火箭此役開賽初期與巫師還有來有往，但第二節開始逐漸拉開差距，單節打出37：23攻勢；第三節更一口氣轟下46分，徹底甩開對手。除了進攻端火力全開，火箭在籃板球方面也以55：36占據明顯優勢，讓巫師難以招架。

巫師此役不只防守崩盤，當家後衛楊恩（Trae Young）更是全場5次出手全部落空，出賽26分鐘一分未得，生涯前511場比賽場場得分的紀錄也就此中斷。巫師吞下近期7連敗，戰績跌至4勝10敗，火箭戰績則是11勝3敗，下一戰將作客邁阿密熱火，力拚延續連勝；巫師則將留在主場迎戰曼菲斯灰熊，盼能止住連敗頹勢。

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