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NBA／楊恩生涯首見得分掛蛋 火箭爆砍147分賞巫師7連敗

聯合新聞網／ 綜合報導
楊恩上場26分鐘得分卻掛蛋，是生涯首見。 美聯社
楊恩上場26分鐘得分卻掛蛋，是生涯首見。 美聯社

華盛頓巫師陷入連敗泥淖，連當家後衛楊恩（Trae Young）也踢到鐵板，首都軍今天（16日）在主場以119：147慘敗給休士頓火箭，苦吞7連敗。更難堪的是，楊恩此役出賽26分鐘，5次出手全部落空，整場得分掛蛋，寫下生涯首度單場沒有得分的慘淡紀錄。

楊恩除了得分掛蛋，還發生3次失誤，另送出8次助攻，正負值為-28。這是他自NBA生涯首度在正式比賽中沒有任何得分進帳，過去效力亞特蘭大老鷹和巫師期間，他前511場出賽都至少有分數進帳，如今這項紀錄也畫下句點。

火箭則展現強大進攻火力，湯普森（Amen Thompson）攻下全場最高26分，杜蘭特（Kevin Durant）貢獻25分，伊森（Tari Eason）替補出擊也有25分7籃板亮眼表現，森根（Alperen Sengun）繳出19分8籃板8助攻的全能數據，幫助火箭轟下本季新高的單場147分，收下近期4連勝。火箭戰績提升至11勝3敗，持續緊咬馬刺和湖人。

巫師開賽前還能與火箭拉鋸，但從第二節開始逐漸失去競爭力，火箭單節打出37：23攻勢，帶著領先進入下半場。易籃後，火箭再以一波18：8攻勢擴大差距，第三節更狂轟46分，最多曾取得31分領先，讓比賽早早失去懸念。

湯普森攻下全場最高26分。 路透
湯普森攻下全場最高26分。 路透

除了進攻段多點開花，火箭在籃板球方面也完全壓制巫師，團隊以55：36大幅領先，半場投籃命中率更高達56.5％，三分球前20次出手就命中10球，湯普森上半場更9投7中，三分球3投全進，帶動球隊攻勢。

巫師方面，薩爾（Alex Sarr）攻下全隊最高24分，狀元迪班薩（AJ Dybantsa）拿下16分，但團隊仍無法抵擋火箭猛烈攻勢。巫師本季原本以4勝3敗開局，如今卻陷入7連敗低潮，上一次贏球已經要回溯至11月3日對戰奧蘭多魔術。

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