NBA／慘輸馬刺38分勇士新星大受打擊直接「斷髮」！ 柯爾笑：差點認不出來

金州勇士日前以85：123慘敗給聖安東尼奧馬刺，陣中菜鳥前鋒倫德伯格（Yaxel Lendeborg）更因表現「迷航」深受打擊，他在賽後竟直接「斷髮」，直接換上俐落平頭造型，連總教練柯爾（Steve Kerr）看到都忍不住笑說：「我一開始甚至認不出他。」

本季倫德伯格場均可貢獻20.2分7.5籃板3.5助攻，投籃命中率48.6％、三分球命中率41.4％，已成為勇士重要戰力。不過，日前對上馬刺之戰對倫德伯格而言格外難熬，面對馬刺禁區大將溫班亞瑪（Victor Wembanyama），他全場13投僅1中拿下3分，另抓下13個籃板。賽後他坦言，自己整場比賽都受到影響，甚至連簡單的上籃都無法把握，直言：「我整場都很慌亂，連上籃都投不進……我現在真的不知道該怎麼說。」

倫德伯格也不諱言，溫班亞瑪的存在讓勇士全隊都感受到壓力，「他們有Wemby，我想可以說，他讓我們所有人心裡都很不好受。」對於這場38分差距的慘敗，他更表示自己無法輕易跨過心裡的坎，「我不打算就這樣把這件事拋在腦後。大家都說把這場比賽忘掉，但我沒辦法當作什麼事都沒發生，我們可是輸了快100分，現在心理真的受到很大的打擊」。

倫德伯格疑似真的打擊太大，近期勇士練球時，他直接「斷髮」換上平頭新造型，柯爾笑說：「他把頭髮全部剪掉了，我一開始甚至認不出他。」隊友波傑姆斯基（Brandin Podziemski）也透露，倫德伯格事前就告訴他自己要剪頭髮了，「我很喜歡，新的一切重新開始，他說要剪成跟我一樣的髮型。」

不過，對勇士而言，這場慘敗更重要的課題是怎麼在接下來的比賽迅速反彈，柯爾表示，倫德伯格會從這次經驗中學習，球隊也必須把重心放在下一場的表現，「如何反彈才是最重要的，他會從這場比賽中學到東西，就像他在NBA初期每一次經歷中不斷成長一樣。這就只是一場比賽，我們碰上了一支手感火熱、打得很出色的球隊，現在必須趕快往前看。」

勇士現在還得面對柯瑞（Stephen Curry）因傷缺陣的難題，進攻端勢必需要其他球員挺身而出。倫德伯格表示，自己接下來必須更積極進攻，不能再只是扮演支援柯瑞的角色，「我必須變得更有侵略性，現在得更有得分優先的心態。」