NBA／哈波砍新高31分逆轉爐主爵士 馬刺相隔11年再現12連勝

全聯盟戰績龍頭聖安東尼奧馬刺今天（16日）交手身陷11連敗愁雲慘霧的猶他爵士，靠著哈波（Dylan Harper）生涯新高31分領軍，在第四節關鍵時刻扭轉戰局，終場110：102帶走勝利，不僅豪取12連勝，也送給爵士12連敗，這是馬刺自2015-16年賽季創下13連勝之後的最長連勝表現。

面對爐主爵士，馬刺打得倒有些不順手，首節一度被爵士打出15：5攻勢，讓對手取得33：23領先，雖然馬刺隨後逐步追近，半場結束時58：55超前，但第三節爵士又靠著榜眼彼特森（Darryn Peterson）連續得分，一度70：69反超，不過馬刺隨即回敬一波10：0攻勢，重新掌握比賽節奏。

進入決勝節後，雙方一路拉鋸，爵士在比賽剩下4分01秒時，靠著喬治（Keyonte George）兩罰俱中取得4分領先。關鍵時刻哈波挺身而出，先是連續命中兩記三分球，將比分追成100：100，卡瑟爾（Stephon Castle）接著在剩下2分30秒時兩罰全進，幫助馬刺重新取得102：100領先。

雖然爵士接下來又追平，但馬刺最後階段攻守兩端全面接管比賽，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）先是中距離跳投得手，隨後又送出火鍋，強森（Keldon Johnson）趁勢補籃，卡瑟爾則在比賽剩下47.2秒時完成抄截，接著上演一次大風車灌籃，將領先擴大至6分、也為馬刺鎖定勝局。

馬刺隊主力後衛福克斯（De'Aaron Fox）因左髖部緊繃缺陣，哈波也把握機會扛起進攻重任，繳出生涯代表作，近5場比賽得分都未能突破20分的他，這次全場23投12中，攻下31分9籃板4助攻，其中第四節就包辦18分，成為馬刺逆轉的重要功臣。

除了哈波之外，溫班亞瑪也繳出26分10籃板6助攻5火鍋全能數據，卡瑟爾貢獻20分9助攻，強森則有11分10籃板雙十表現。馬刺團隊快攻得分以27：5大幅領先，成為掌握比賽的重要優勢。

爵士方面，班霸（Mo Bamba）三分球6投全中，攻下全隊最高26分，彼特森拿下17分，森薩博（Brice Sensabaugh）替補貢獻14分7籃板，喬治則有13分8助攻。爵士這場比賽團隊命中17記三分球，創下本季單場新高，仍無法止住12連敗。