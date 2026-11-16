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NBA／助攻超越基德躍居史上第三 41歲詹姆斯喊超出預期

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
詹姆斯生涯助攻數成為史上第三。 路透
詹姆斯生涯助攻數成為史上第三。 路透

76人隊「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）今天碰溜馬隊傳出11助攻，除助隊以131：124收下勝利，生涯助攻數也超越名人堂球星基德（Jason Kid），成為史上第三，讓他形容是超乎預期的成就。

「真的感到非常榮幸，這是我職業生涯中沒有預料到的事情。」今天還有15分進帳的詹姆斯提到，助攻對自己意義重大，「關鍵在於球的流動，能夠找到我的隊友，並及時、準確把球傳到目標位置。」

今天詹姆斯就有幾次漂亮助攻，包括不看人傳球助攻給布朗（Jaylen Brown），讓球迷響起一陣驚呼；他也有和馬克西（Tyrese Maxey）連線的美技。

本季加入費城勁旅的詹姆斯表示，在訓練營時好幾次把球砸到新隊友頭上，大家不得不適應自己的傳球，他笑說：「你們可以問埃奇庫姆（VJ Edgecombe），我打到他好幾次。」不過他近6年休季期間常和馬克西一同訓練，默契程度優於其他隊友，但今天第一節兩人仍有「斷線」狀況，馬克西沒料到詹姆斯球會傳到自己手中，第一時間沒能接好球，讓馬克西反省說該隨時準備好接球。

詹姆斯生涯助攻數累積到12092次，和上季退役的「CP3」保羅（Chris Paul）只差461次，史上助攻王史塔克頓（John Stockton）則以15062次助攻穩居龍頭。

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