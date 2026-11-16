NBA／31分領先險翻船！唐西奇轟43分率湖人8連勝 並列聯盟龍頭

洛杉磯湖人當家球星唐西奇（Luka Doncic）今天（16日）面對鳳凰城太陽火力全開，全場攻下43分9助攻，帶領湖人以131：123收下勝利，豪取8連勝，戰績來到12勝2敗，追平聖安東尼奧馬刺，並列全聯盟最佳。唐西奇本季出賽12場已有7場得分突破40分，目前更以場均38.6分高居聯盟得分榜第一名。

唐西奇開賽就火力全開，首節10投5中、包含3記三分球，單節攻下20分，幫助湖人取得33：24領先。第二節湖人一度將分差擴大到17分，不過太陽在半場結束前打出一波12：3攻勢，將比分追至到4：61，保留比賽懸念。

易籃後湖人再度拉開差距，第三節開局靠著外線火力打出13：3攻勢，其中葛萊姆斯（Quentin Grimes）連砍兩記外線，帶領湖人擴大分差，第三節後段更一度取得31分領先優勢。唐西奇這節再添12分，前三節已經攻下37分，湖人帶著大幅領先進入決勝節。

不過，太陽並未就此放棄，第四節開局連續命中外線，隨後靠著一波15：1攻勢展開反撲，讓太陽在第四節剩下4分40秒時追到111：117。格里斯佩（Collin Gillespie）接著切入上籃縮小到5分差，讓湖人一度面臨遭到逆轉的壓力。

所幸葛萊姆斯隨即回敬一記三分球，穩住湖人領先，唐西奇最後也靠著兩次罰球鎖定勝局。不過，唐西奇賽後受訪時透露，原本教練團的計畫是讓他第四節休息，直到太陽將比分追近才重新上場。他也直言，湖人必須學會在取得大幅領先後持續維持優勢，「我們還得做得更好……取得領先後，就必須把優勢維持住。」

唐西奇全場28投13中，包含罰球14投12中，出賽43分鐘繳出43分9助攻。葛萊姆斯則有22分6助攻2抄截進帳，三分球6投5中，塞克斯頓（Collin Sexton）板凳出發挹注16分，凱斯勒（Walker Kessler）則繳出14分12籃板的雙十數據。

太陽方面，格里斯佩攻下全隊最高26分，另有4籃板4助攻，三分球10投5中；肯納德（Luke Kennard）對前東家攻下18分，布克（Devin Booker）則是先發球員中得分最高者，拿下17分7助攻。

湖人目前戰績來到12勝2敗，跟今天以110：102擊敗猶他爵士的馬刺並列聯盟第一，湖人下一戰將於18日迎戰夏洛特黃蜂，力拚將連勝紀錄推進到9場。