NBA／第一節42比9打爆獨行俠！塞爾蒂克締造超狂紀錄

塞爾蒂克隊今天主場迎戰獨行俠隊，第一節就打出42：9的超狂攻勢奠定勝基，半場打完也握有30分領先，最終以131：94大勝，首節的33分領先也締造隊史差距最大紀錄。

「綠衫軍」今天首節打下的差距是1987年湖人隊對國王隊第一節締造的40：4後，任何球隊在任何單節的最大紀錄。根據美國《ESPN》數據，這也是自進攻時間限制時代以來，任何球隊單節第三高得分。

塞爾蒂克全場最多領會到41分，成為本季第3次，前兩場分別是11月6日碰黃蜂隊的46分，以及10月26日碰公牛隊的40分。

綠衫軍開賽就在懷特（Derrick White）、華許（Jordan Walsh）8分帶動出24：4狂攻，加上團隊單節飆進7記三分彈，而獨行俠單節18投僅2中，包括8次三分線出手都落空，成不名譽紀錄配角。

塞爾蒂克當家球星泰托姆（Jayson Tatum）攻下32分是全場最高，懷特16分，板凳也有3名球員得分兩位數；獨行俠在當家球星厄文（Kyrie Irving）缺陣下，里薩歇（Zaccharie Risacher）板凳貢獻18分已是全隊最高，佛雷格（Cooper Flagg）17分。