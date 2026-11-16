NBA／勇士積極兜售波爾辛吉斯 美媒傳鎖定兩大內線悍將

隨著波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）因健康問題持續缺席，勇士球團已積極尋求交易機會，希望利用這位拉脫維亞長人的合約換回更符合需求的禁區戰力。

根據最新消息，奧魔術中鋒卡特（Wendell Carter Jr.）與黃蜂長人里德（Naz Reid）都被列為潛在補強對象，即使當家球星柯瑞（Stephen Curry）近期遭遇腹部傷勢，也沒有改變球隊調整陣容的決心。

根據《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）報導，勇士目前正密切關注兩名具備即戰力的禁區球員，分別是效力魔術的卡特，以及休賽季才從明尼蘇達灰狼轉戰黃蜂的里德。兩人都具有一定的進攻能力與籃板保護水準，有機會成為勇士補強前場深度的選項。

卡特。 美聯社

席格爾表示：「我們目前關注的勇士補強人選，其實是過去幾個月一直在留意的兩名禁區球員。首先是上周提過的魔術卡特，奧蘭多有可能為了騰出薪資空間，考慮透過交易送走他。」

「另一個人選則是黃蜂的里德，他在今年休賽季被灰狼交易到夏洛特。」席格爾進一步透露，里德在交易市場上受到不少球隊關注，除了勇士之外，拓荒者以及其他幾支球隊也對他抱持興趣。

「他吸引了非常多潛在追求者，包括勇士、拓荒者，還有其他幾支球隊。」席格爾說，「如果勇士打算補進一名長人，這就是我現在特別關注的兩個名字。」

現年27歲的卡特，本季代表魔術出賽12場，平均繳出13.5分、9.3籃板、1.1助攻，展現穩定的禁區得分與籃板能力。對於希望強化前場輪替的勇士而言，卡特有機會提供球隊需要的禁區支援。

同樣27歲的里德則具備更突出的進攻火力，本季為黃蜂出賽12場，平均攻下17.3分、8.5籃板、2.2助攻，兼具得分與籃板貢獻。由於他具備不同於傳統中鋒的進攻技巧，也成為多支球隊關注的補強人選。

里德。 美聯社

至於勇士急於尋求交易的主因，仍與波爾辛吉斯的健康狀況有關。這位31歲的拉脫維亞中鋒因尚未公開具體原因的健康問題，至今持續遠離球隊，甚至傳出他位於大通中心（Chase Center）的置物櫃，已在本月稍早被清空，讓外界更加關注他是否還有機會重返勇士陣容。

更引人注意的是，根據先前報導，勇士已在波爾辛吉斯缺席期間暫停支付他的薪資，理由是他目前並未履行球員合約所要求的服務義務。不過波爾辛吉斯仍與勇士維持合約關係，球團目前也沒有採取終止合約的行動，意味著這份合約仍可作為後續交易操作的籌碼。

波爾辛吉斯本季薪資約2000萬美元，勇士管理層希望利用這份合約，在未來30至40天內完成交易。根據席格爾說法，球隊特別關注12月15日至16日前後的時間點，因為屆時將有更多球員符合交易資格，市場上可供操作的選項也會增加。

值得注意的是，即使勇士當家球星柯瑞近期遭遇腹部傷勢，球團也沒有因此改變交易方向。席格爾強調，勇士仍將補強前場深度視為重要目標，希望找到具備多元技術、能夠防守不同位置的球員，而不是單純尋找填補柯瑞缺陣空缺的後場戰力。

「柯瑞的傷勢不會改變勇士在波爾辛吉斯交易上的任何計畫。」席格爾表示，「他們仍然非常積極想要交易他，正在尋找能夠增加前場深度的球員，也希望找到具備技術能力、可以防守多個不同位置的球員。」