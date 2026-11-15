NBA／19歲佛雷格總得分超越布萊恩 想破詹皇紀錄場均須50分

儘管達獨行俠今天以117比127不敵主力全休的騎士，19歲佛雷格（Cooper Flagg）仍在這場敗仗中寫下歷史新頁。

佛雷格全場攻下18分，讓他在未滿20歲前的累積得分來到1762分，正式超越湖人已故傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）的1759分，躍居史上20歲以下球員得分榜第2名，僅次於詹姆斯（LeBron James）。

詹姆斯在20歲生日之前已經累積2362分，在聯盟沒有打算更改選秀年齡的情況下，這項紀錄恐怕很難被打破；至於布萊恩則是在滿20歲之前累積拿到1759分。

佛雷格要到12月21日才會迎接20歲生日，因此他仍有機會在接下來的比賽繼續累積得分紀錄。不過他和詹姆斯紀錄相差600分之多，要在接下來12場比賽想要觸及，等於要場均50分的表現，完全就是不可能實現的任務。

身為2025年選秀狀元，佛雷格在新秀賽季迅速站穩腳步，整年出賽70場，總計攻下1473分，平均數據為21分6.7籃板4.5助攻，表現相當全面，最終也順利抱回年度最佳新秀，奠定達拉斯少主地位。

雖然破不了詹皇的20歲以前總得分紀錄，但佛雷格還是有一項紀錄讓前輩望塵莫及；今年4月，佛雷格面對奧蘭多魔術狂轟51分，以19歲又103天成為史上最年輕50分先生。