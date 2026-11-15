NBA／太陽後場雙槍拆夥？格林驚傳可能被交易 墨瑞成潛在目標

鳳凰城太陽開季後場配置可能迎來重大調整？儘管球隊擁有布克（Devin Booker）與格林（Jalen Green）兩名得分能力出色的後衛，但兩人都不是傳統控球後衛，讓太陽在進攻組織與陣容平衡上面臨挑戰。

如今傳出，太陽已經將格林列為可交易球員，希望透過交易引進真正的控衛，而鵜鶘後衛墨瑞（Dejounte Murray）也成為潛在補強人選。

太陽目前以格林和布克搭檔先發後場，但兩人都更擅長扮演得分手，而非專職組織進攻的控球後衛。由於球隊有意改善後場配置，尋找能夠掌控進攻節奏、串聯隊友的控衛，因此開始評估透過交易調整陣容的可能性。

格林本季薪資高達3620萬美元，2027-28年賽季另握有價值3600萬美元的球員選項。儘管他過去一直被視為具有爆發性得分能力的後場球員，但本季表現卻明顯下滑，進入聯盟第6個球季的他，場均僅拿到11.8分，創下生涯新低。

除了得分大幅減少，格林本季場均出手次數也只有10.6次，同樣是職業生涯最低紀錄。對於過去主要依靠個人進攻能力製造威脅的他而言，進攻角色與球權分配的改變，也讓他在太陽的未來逐漸出現不確定性。

至於可能的交易對象，外界已將目光投向鵜鶘後衛墨瑞。鵜鶘目前讓墨瑞與年輕後衛費爾斯（Jeremiah Fears）同時上場，採取雙控球後衛的配置，但隨著球隊持續評估陣容方向，墨瑞的未來也出現變數。

根據相關報導，墨瑞已向鵜鶘提出交易請求，而且對加盟太陽抱持高度興趣。對急需補強控球後衛的太陽而言，墨瑞具備持球組織與得分能力，有機會成為搭配布克的後場人選。

因此，外界也開始討論太陽與鵜鶘直接交換格林和墨瑞的可能性。這筆交易若能成形，太陽將獲得更符合後場需求的球員，而鵜鶘則能引進仍具進攻潛力的格林，為球隊後場注入不同的得分火力。

不過，現階段雙方尚未達成交易協議，格林與墨瑞互換仍停留在外界討論階段。太陽是否願意送走格林，以及鵜鶘是否接受以他作為交易主要籌碼，仍有待後續觀察。