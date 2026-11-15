快訊

車身懸空！中山高台南麻豆交流道附近「6車連環撞」 車陣回堵6公里

黃仁勳4.4兆輝達持股下周可賣...8.12億股恐掀賣壓、重演賈伯斯清倉？

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／太陽後場雙槍拆夥？格林驚傳可能被交易 墨瑞成潛在目標

聯合新聞網／ 綜合報導
格林(右)和墨瑞。 路透
格林(右)和墨瑞。 路透

鳳凰城太陽開季後場配置可能迎來重大調整？儘管球隊擁有布克（Devin Booker）與格林（Jalen Green）兩名得分能力出色的後衛，但兩人都不是傳統控球後衛，讓太陽在進攻組織與陣容平衡上面臨挑戰。

如今傳出，太陽已經將格林列為可交易球員，希望透過交易引進真正的控衛，而鵜鶘後衛墨瑞（Dejounte Murray）也成為潛在補強人選。

太陽目前以格林和布克搭檔先發後場，但兩人都更擅長扮演得分手，而非專職組織進攻的控球後衛。由於球隊有意改善後場配置，尋找能夠掌控進攻節奏、串聯隊友的控衛，因此開始評估透過交易調整陣容的可能性。

格林本季薪資高達3620萬美元，2027-28年賽季另握有價值3600萬美元的球員選項。儘管他過去一直被視為具有爆發性得分能力的後場球員，但本季表現卻明顯下滑，進入聯盟第6個球季的他，場均僅拿到11.8分，創下生涯新低。

除了得分大幅減少，格林本季場均出手次數也只有10.6次，同樣是職業生涯最低紀錄。對於過去主要依靠個人進攻能力製造威脅的他而言，進攻角色與球權分配的改變，也讓他在太陽的未來逐漸出現不確定性。

至於可能的交易對象，外界已將目光投向鵜鶘後衛墨瑞。鵜鶘目前讓墨瑞與年輕後衛費爾斯（Jeremiah Fears）同時上場，採取雙控球後衛的配置，但隨著球隊持續評估陣容方向，墨瑞的未來也出現變數。

根據相關報導，墨瑞已向鵜鶘提出交易請求，而且對加盟太陽抱持高度興趣。對急需補強控球後衛的太陽而言，墨瑞具備持球組織與得分能力，有機會成為搭配布克的後場人選。

因此，外界也開始討論太陽與鵜鶘直接交換格林和墨瑞的可能性。這筆交易若能成形，太陽將獲得更符合後場需求的球員，而鵜鶘則能引進仍具進攻潛力的格林，為球隊後場注入不同的得分火力。

不過，現階段雙方尚未達成交易協議，格林與墨瑞互換仍停留在外界討論階段。太陽是否願意送走格林，以及鵜鶘是否接受以他作為交易主要籌碼，仍有待後續觀察。

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

相關新聞

NBA／厄文單節狂轟20分贏不了 騎士先發全休兵仍痛擊獨行俠

騎士隊今天回到主場迎戰獨行俠隊，先發陣容雖全部休兵，不過普羅克特（Tyrese Proctor）繳出24分、11籃板和生涯新高10助攻，以「大三元」表現助隊以127：117擊敗獨行俠隊，勝率重新回到五成。

NBA／希臘怪物「背靠背」狂轟71分！熱火20分大勝活塞燒出4連勝

本季轉戰熱火隊的「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）「背靠背」飆分，昨天碰騎士隊轟下37分，今天碰活塞隊再有34分、14籃板和8助攻的全能發揮，包括一次胯下傳球的助攻美技，率隊寫下137：117大勝，收下近期4連勝。

NBA／約基奇、穆雷互傳各破千助攻！金塊雙核寫下史上首見紀錄

金塊隊雙核心約基奇（Nikola Jokic）與穆雷（Jamal Murray）今天完成一項幾乎難以複製的助攻里程碑。兩人各自送給對方的助攻次數都突破1000次，成為NBA自1997-98賽季開始追蹤這項數據以來，史上第一對達標的隊友組合。

NBA／11連勝馬刺還藏3100萬新援！ 哈里斯傳12月初回歸迎首秀

馬刺隊從開季2連敗一路狂飆，近期拉出11連勝、戰績衝上11勝2敗，卻還沒有用過今夏重要補強哈里斯（Tobias Harris）。最新消息指出，這名34歲前鋒有望在下周重返球場訓練，只要復原進度順利，最快可望在12月初完成馬刺首秀。

NBA／在新疆打球2個月「像被當實驗品」 前最佳第六人：我恨透了

前湖人隊禁區悍將哈瑞爾（Montrezl Harrell）近日在節目上回憶中國打球經驗，直言自己非常不適應，從居住環境、語言隔閡到飲食都令他感到挫折，甚至形容在當地有如「被當成實驗品」。他坦言，這段短暫的CBA生涯，是自己最不想重來的海外經歷之一。

NBA／19歲佛雷格總得分超越布萊恩 想破詹皇紀錄場均須50分

儘管達獨行俠今天以117比127不敵主力全休的騎士，19歲新星佛雷格（Cooper Flagg）仍在這場敗仗中寫下歷史新頁。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。