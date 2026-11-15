羽球／把冠軍留在台灣！廖元琪、郭冠麟高雄賽封后稱王

BWF超級100系列的高雄大師賽，今天在高雄巨蛋進行最終決賽日，地主好手接連報佳音，先是廖元琪在女單決賽直落2拍下印尼對手穆蒂亞拉，奪下個人第一座國際賽冠軍，緊接登場的前世青賽冠軍郭冠麟也將冠軍留在自家，他以21：13、21：19力退南韓勁敵金海德，收穫生涯首座成人國際賽金盃。

世界排名106的廖元琪，首局11：11後把握對手接連失誤，以21：15先下一城，第二局再打出7：0的開局優勢，一路領先下以21：13收下勝例，她坦言沒想過能奪冠，成績超乎預期，不過之前常看場上學長、學姊振臂高呼的慶祝動作，這次終於輪到自己，十分開心。

拿下職業生涯的第一座冠軍，19歲的廖元琪希望明年賽季能把比賽的專注度更加強，準備一年時間給自己往更高級別磨練，期待能打進世界女單前50名。

從小就讀高雄羽球名校的郭冠麟，是不折不扣的「地主」，今天不僅締造個人職業生涯的全新里程碑，還是在最熟悉的高雄鄉親面前實現夢想，讓他直呼：「剛好這次是在高雄打，又是第一次拿到這麼重要的冠軍，能夠讓家人朋友們直接看到，真的很開心。」

興致一來的郭冠麟，賽後還大方地將球拍和貼身裝備都贈送給看台上的粉絲們，他也提到今天的冠軍對自身是很大鼓舞，「前陣子的狀態有點起起伏伏，所以對我來說，拿下冠軍又是一個新的開始，也是終於得到一個證明自己的機會，希望可以乘著這股氣勢，一步步往前邁進。」

廖元琪（中）奪下高雄大師賽女單冠軍。圖／中華羽球協會提供