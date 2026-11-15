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NBA／復出前遭遇跟腱斷裂重創 西蒙斯不輕言放棄：我一定會回來

聯合新聞網／ 綜合報導
西蒙斯遭遇重傷仍期盼強勢回歸。 路透
西蒙斯遭遇重傷仍期盼強勢回歸。 路透

好不容易看見重返NBA賽場的希望，卻又被突如其來的重大傷勢擊倒。

2016年選秀狀元西蒙斯（Ben Simmons）今年9月才與沙加緬度國王簽下一年合約，準備在缺席整個上季後重新證明自己，沒想到10月卻在球隊練習中遭遇右腳阿基里斯腱斷裂重傷，甚至來不及迎接例行賽就宣告整季報銷。

儘管職業生涯再次受到重創，這位30歲的前明星後衛仍不願放棄，強調自己一定會努力重返NBA。

根據報導，西蒙斯近日被目擊現身國王練習場，並與球隊總管佩瑞（Scott Perry）交談。雖然目前仍處於漫長的復健階段，但西蒙斯並未因此遠離球隊，持續與國王團隊保持聯繫。

事實上，國王總教練克里斯提（Doug Christie）先前曾證實，西蒙斯在養傷期間仍會花時間待在球隊，顯示即使無法上場比賽，他依然積極參與球隊活動，並且為未來重返球場做準備。

西蒙斯在2025-26年賽季完全沒有出賽，今年9月才獲得國王提供的一年合約，迎來延續NBA生涯的重要機會。季前熱身賽期間，他一度展現逐漸找回狀態的跡象，其中面對馬刺的比賽，更繳出14分、8籃板、7助攻的全能數據，讓外界對於他的回歸萌生一定程度的期待。

然而，正當西蒙斯逐漸建立信心、準備迎接新球季之際，傷病卻再次找上門。他在10月的一次國王練習中受傷，經過核磁共振檢查後，確認右腳阿基里斯腱斷裂，隨後接受手術治療，也讓他原本期待已久的例行賽復出計畫被迫中止。

對於再次遭遇重大傷勢，西蒙斯並未掩飾復健過程的艱難，但他也明確表達重返NBA的決心，希望能在下個賽季重新踏上球場。

「我的心態就是，我一定會回來。」西蒙斯信誓旦旦地表示，「我會盡一切努力讓自己重新回到球場，恢復健康，變得比受傷之前更好。」

西蒙斯也坦言，當傷勢發生的那一刻，他就必須立即做出決定，是否願意再次投入漫長而艱辛的復健過程。對於過去已經歷多次傷病挫折的他而言，這不僅是身體上的考驗，更是對心理意志的重大挑戰。

「對我而言，就是必須做出選擇，決定要繼續前進、繼續奮戰。」西蒙斯說，「我覺得自己沒有其他選擇。當時我心裡想的就是『來吧！』接受手術，然後開始復健。」

身為昔日選秀狀元，西蒙斯過去曾以全面的組織能力、出色的防守與獨特的身材優勢受到高度期待，但職業生涯卻屢次受到傷病影響，始終難以維持穩定的出賽狀態。

如今再次面臨阿基里斯腱斷裂的重大考驗，對已經30歲的西蒙斯而言，未來能否恢復昔日身手仍充滿未知數。不過他對自己的能力依然抱持信心，相信只要能夠恢復健康，仍有機會在NBA球隊中做出貢獻。

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