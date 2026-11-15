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NBA／字母哥神奇胯下傳球太驚豔 湯普森狂讚：媲美魔術強森

聯合新聞網／ 綜合報導
湯普森盛讚字母哥。 法新社
湯普森盛讚字母哥。 法新社

邁阿密熱火今天以137比117大勝底特律活塞，延續近期火燙氣勢，不過比賽最令人津津樂道的並非雙方得分，而是「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）一次充滿創意的神奇助攻。

他在比賽中送出不看人胯下傳球，精準找到埋伏在底角的湯普森（Klay Thompson），讓這位超級射手驚嘆不已，甚至拿來和湖人傳奇球星「魔術強森（Magic Johnson）」相提並論。

這次精彩配合發生在比賽開打之初，當時安戴托昆波在一波進攻中遭遇包夾，但他卻在看似要掉球失誤之際，順勢將球從雙腿之間往後傳出，精準送到站在底角的湯普森手中，後者接球後毫不猶豫出手，直接命中三分球。

湯普森賽後接受訪問時，對於這次助攻讚不絕口，認為外界往往過度聚焦安戴托昆波的體能與破壞力，卻忽略他同樣擁有頂尖的傳球能力。

「這完全證明了字母哥的技術水準。大家總是被他的灌籃和奔跑能力吸引，但我的天啊，他有時候的傳球視野簡直就像魔術強森一樣。」湯普森表示。

他接著說：「他就是知道我站在底角，甚至根本沒有看到我，就直接從雙腿之間把球傳過來。我希望這球能登上《SportsCenter》的精彩好球。」

湯普森更是以美式足球的長發球動作形容這次傳球，強調安戴托昆波不只充滿想像力，傳球精準度更令人難以置信。

「那真的是一次不可思議的發球，傳得太準了，簡直就像美式足球的長開球手（Long Snapper）一樣，直接把球送到最完美的位置。」湯普森說。

當記者詢問他如何看待自己順利投進這記三分球時，湯普森也不忘展現幽默感，笑著回應：「喔，對啊，那種球我有65%的機率會投進。」

湯普森此役確實展現極佳的外線手感，全場17投10中，包括三分球11投6中，攻下26分，成為熱火重要的外線火力來源。

安戴托昆波則是全場17投13中，以極高效率豪取34分、14籃板、8助攻及3阻攻，不僅在禁區展現強大統治力，也透過出色的傳球視野串聯全隊攻勢。

除了兩大球星聯手發威，阿德巴約（Bam Adebayo）也貢獻20分，米契爾（Davion Mitchell）則有15分、9助攻進帳，讓熱火在進攻端展現多點開花的威力。

在整體陣容磨合漸趨熟悉的情況下，熱火擺脫開季4連敗的陰霾，最近9場比賽取得7勝，目前戰績累積7勝6敗，排名迅速衝上東區第4席次。

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