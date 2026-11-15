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NBA／航班延誤、傷兵滿營都擋不住！ 公牛終結灰狼5連勝

聯合新聞網／ 綜合報導
鮑威爾。 法新社
鮑威爾。 法新社

前一晚才在主場擊敗老鷹，公牛隨即遭遇航班大亂，直到比賽當天才抵達明尼蘇達，還得面對多名主力因傷缺陣的困境。然而，舟車勞頓與人手短缺絲毫沒有影響公牛的戰鬥力，反而展現強大韌性，靠著鮑威爾（Norman Powell）攻下23分、布澤利斯（Matas Buzelis）貢獻18分9籃板，最終以117比106擊敗灰狼，連續兩晚拿下勝利，也終結對手的5連勝。

公牛這趟客場之旅可說是一波三折，原定周五前往明尼阿波利斯的行程，受到全美大規模航班地面停飛措施影響而延誤，導致球隊直到周六比賽當天才抵達目的地。由於公牛周五才在芝加哥擊敗老鷹，球員幾乎沒有充分的休息與調整時間，就必須立刻投入另一場高強度對決。

除了舟車勞頓，公牛還面臨嚴重的傷兵問題。菜鳥威爾森（Caleb Wilson）因手部骨折將長期缺陣，史密斯（Jalen Smith）同樣受到手部傷勢影響，無法在此役上場，中鋒克萊斯頓（Nicolas Claxton）則因腿後肌傷勢高掛免戰牌，讓球隊禁區人手更加吃緊。

不過公牛並未受到陣容殘缺影響，反而從開賽就展現強烈的進攻企圖心。布澤利斯挺身而出，上半場便攻下14分，填補傷兵留下的得分缺口。公牛也積極利用切入與籃下攻勢撕裂灰狼防線，半場拿下的58分當中，就有30分來自禁區。

不僅如此，公牛外線同樣維持不錯的準度，上半場三分球15投7中，透過內外兼具的攻勢持續累積領先優勢。全場公牛禁區得分達到54分，即使缺少多名內線戰力，仍掌握住禁區攻防主導權。

反觀近期氣勢正盛的灰狼，此役卻陷入嚴重的外線低潮，開賽前13次三分球出手全部落空，全場三分球更是38投僅9中，命中率不到24%，始終無法找回熟悉的進攻節奏。

灰狼首節僅攻下17分，創下本季單節最低得分紀錄，進攻端的低迷也讓球隊一路陷入苦戰。更值得注意的是，灰狼本季首度單場得分未達110分，顯示公牛在防守端成功限制對手的火力輸出。

儘管灰狼一度陷入落後，但曾效力公牛的多森姆（Ayo Dosunmu）面對老東家仍展現強烈企圖心，第三節獨得14分，帶領灰狼展開反撲。多森姆全場攻下全隊最高24分，鮑爾（LaMelo Ball）也得到19分8籃板6助攻4抄截，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）18分6助攻5籃板。

然而公牛始終沒有讓對手成功翻盤，除了鮑威爾與布澤利斯穩定輸出，板凳戰力更成為球隊守住勝利的重要關鍵。希爾德（Buddy Hield）與瓊斯（Tre Jones）各自替補攻下16分，讓公牛在主力輪替受到傷病影響的情況下，依然能夠維持足夠的進攻火力。

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