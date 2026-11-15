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NBA／墨瑞喊「賣我」！美媒點名暴龍可出奎克利 1換1交易案掀議論

聯合新聞網／ 綜合報導
加拿大媒體提供，暴龍可以考慮用奎克利(右)去爭取交易墨瑞(左)。 路透通訊社
加拿大媒體提供，暴龍可以考慮用奎克利(右)去爭取交易墨瑞(左)。 路透通訊社

鵜鶘隊前全明星後衛墨瑞（Dejounte Murray）正式提出交易申請後，市場立刻出現各種可能去向。加拿大媒體近日點名暴龍隊，認為若想補進具防守侵略性的控球後衛，奎克利（Immanuel Quickley）可能成為換取墨瑞的主要籌碼。

不過，這並非兩隊已經展開談判。《Roundtable Sports》作者史尼特克（Garret Schnitker）提出的是一筆交易構想：暴龍可嘗試以奎克利為主體，搭配次輪籤，向鵜鶘換取墨瑞；兩人薪資相近，讓這筆交易在帳面上具備操作空間。

奎克利本季年薪3250萬美元，合約還有3年；墨瑞本季年薪3280萬美元，明年則握有3080萬美元球員選項。若單看薪資配平，暴龍幾乎能直接1換1完成交易，無須塞進大量輪替球員，對暴龍來說，墨瑞的吸引力在於防守。這名30歲後衛生涯以壓迫式外圍防守聞名，2022年效力馬刺隊時曾入選明星賽，也曾拿下聯盟抄截王。本季雖然傷後狀態尚未完全回穩，仍有13.4分、4.6籃板、4.4助攻、1.6抄截的成績。

暴龍開季5勝7敗、苦吞3連敗，當家球星巴恩斯（Scottie Barnes）因腹股溝傷勢缺陣，雷納德（Kawhi Leonard）也仍在處理左膝問題。外界認為，若能補進墨瑞，能替巴恩斯與雷納德分擔外圍對位壓力，讓兩名鋒線有更多協防、製造轉換快攻的空間。

鵜鶘鐵衛墨瑞拋出「賣我」震撼彈。 新華社
鵜鶘鐵衛墨瑞拋出「賣我」震撼彈。 新華社

但奎克利並非暴龍急著脫手的球員。他本季平均17.6分、5.6助攻，日前對76人隊才繳出26分、6助攻，進攻端的持球與外線火力仍是暴龍重要資產。若用一名27歲、長約在身的後衛，換來近3季只出賽54場、且明年可跳出合約的墨瑞，風險並不小。

鵜鶘角度也有自己的盤算。二年級後衛費爾斯（Jeremiah Fears）逐漸取得更多持球機會，球隊更需要能拉開空間、兼顧無球進攻的後場選項；奎克利的打法確實比墨瑞更容易與年輕核心並存，墨瑞喊出交易後，暴龍與奎克利的名字只是眾多想像之一，但這筆交易案的確踩中雙方需求：暴龍想補防守與經驗，鵜鶘則想重整後場。真正的關鍵，不在於薪資能否對等，而是暴龍是否願意用奎克利的長約與上升期，賭墨瑞能找回全明星水準。

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