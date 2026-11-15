聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／大讚聖城文化 溫班亞瑪想終老馬刺：這裡適合待上15到20年
對於年僅22歲、已經展現超級巨星身手的溫班亞瑪（Victor Wembanyama）來說，聖安東尼奧不僅是他NBA生涯的起點，更可能成為他未來長達20年的歸宿。
馬刺日前以123比85狂勝勇士後，這名法國天才長人公開表達對球隊文化與當地球迷的喜愛，甚至直言聖城是個適合待上15到20年的理想環境，再次透露可能終身效力馬刺的想法。
馬刺本季展現驚人競爭力，面對勇士更是以38分差距大勝，取得11連勝，持續穩居聯盟前段班。不過，溫班亞瑪賽後受訪時，談論的焦點並非個人數據或球隊戰績，而是聖安東尼奧這座城市帶給他的歸屬感。
當被問到最欣賞馬刺與聖安東尼奧的哪些文化特質時，溫班亞瑪以法文回答，特別強調當地球迷對球員的尊重。
「我最喜歡的就是他們對我們展現的尊重。有時候，當大家把我捧得太高，甚至放在像神壇一樣的位置時，我反而會覺得有點不自在。」溫班亞瑪表示。
身為聯盟最受矚目的年輕球星之一，溫班亞瑪無論走到哪裡，幾乎都會成為球迷與媒體追逐的焦點。然而，相較於其他城市，他認為聖安東尼奧的環境更能讓自己感到自在。
「我認為這裡真的是最理想的環境，因為即使我們到其他城市打客場，也不一定能得到同樣程度的尊重。」溫班亞瑪說。
「有時候，人們可能會非常執著，甚至過度干涉你的私人空間，但在這裡從來不會發生這種情況。」
正因為受到當地球迷的尊重，溫班亞瑪也再次表達長期留在馬刺的意願。
「我會說，這裡是一個非常適合待上15年或20年的理想環境。」溫班亞瑪表示。
溫班亞瑪本季開局表現強勢，每場出賽時間不到30分鐘，就能場均貢獻28.8分11.7籃板3.1助攻4.2阻攻1.2抄截，投籃命中率達53.9%，攻守效率十分驚人，成為年度MVP的大熱門。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。