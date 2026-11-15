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NBA／約基奇、穆雷互傳各破千助攻！金塊雙核寫下史上首見紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
金塊隊核心約基奇。 路透通訊社
金塊隊核心約基奇。 路透通訊社

金塊隊雙核心約基奇（Nikola Jokic）與穆雷（Jamal Murray）今天完成一項幾乎難以複製的助攻里程碑。兩人各自送給對方的助攻次數都突破1000次，成為NBA自1997-98賽季開始追蹤這項數據以來，史上第一對達標的隊友組合。

這項紀錄最特別之處，不是兩人合計傳出1000次助攻，而是「雙向各破千」。也就是約基奇助攻穆雷超過1000次，穆雷回傳給約基奇同樣超過1000次，兩人合計至少已共同製造2000次進球。

金塊今天以116：108擊敗鵜鶘隊，約基奇送出10次助攻，穆雷也有9次助攻，兩人在一場比賽中再度合計傳出19次助攻，也讓這項長年累積的紀錄正式跨過門檻，約基奇與穆雷從2016-17賽季起便在丹佛合作。這對組合的可怕之處，在於兩人沒有固定的「傳球者」與「得分手」分工：穆雷能持球發動擋拆、餵球給順下或外拆的約基奇；約基奇則可在高位策應，讓穆雷藉掩護、手遞手或無球跑動獲得出手機會。

NBA官方上季統計便顯示，穆雷單季助攻約基奇127次，約基奇助攻穆雷101次，合計228次，兩人也是聯盟唯一單季彼此都能互送超過100次助攻的搭檔。如今把這樣的默契拉長到近10年，終於堆出史上首見的「雙向破千」。

約基奇今天繳出26分、8籃板、10助攻，穆雷則有23分、7籃板、9助攻。數據表面上是兩人再度聯手帶走勝利，但真正讓金塊難防的，是球權永遠能在兩人之間流動；防守者很難判斷下一秒究竟是誰傳球、誰終結，對金塊而言，這1000次不是一串冰冷數字，而是近10年無數次擋拆、手遞手與關鍵回合累積出的默契。當約基奇與穆雷仍能互相找到彼此，丹佛的進攻就始終有最穩定的答案。

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