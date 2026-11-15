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NBA／希臘怪物「背靠背」狂轟71分！熱火20分大勝活塞燒出4連勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
安戴托昆波率領熱火收下4連勝。 美聯社
安戴托昆波率領熱火收下4連勝。 美聯社

本季轉戰熱火隊的「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）「背靠背」飆分，昨天碰騎士隊轟下37分，今天碰活塞隊再有34分、14籃板和8助攻的全能發揮，包括一次胯下傳球的助攻美技，率隊寫下137：117大勝，收下近期4連勝。

湯普森（Klay Thompson）今天也有26分發揮，包括11投6中的三分球，阿德巴約（Bam Adebayo）也挹注20分，米契爾（Davion Mitchell）貢獻15分和9籃板，全隊還有9名球員都有阻攻演出，團隊合計14記麻辣鍋是隊史次佳，攻守兩端都壓下活塞。

NBA單一球隊的火鍋紀錄是10名球員都送出阻攻，史上僅出現兩次，都是勇士隊締造，分別是1991年和2016年；熱火過去也曾5度有8位球員同場有阻攻紀錄，今天再寫下隊史新猷。

熱火也擺脫開季4連敗低潮，近9場比賽打下7勝，成為2023年8勝1敗紀錄後隊史9場比賽的最佳成績，目前7勝6敗戰績排名也上升到東區第4。

展開客場4連戰的活塞，前一場和巫師隊大戰到二度延長辛苦奪勝，今天當家球星康寧漢（Cade Cunningham）仍有33分、8助攻演出，赫爾特（Kevin Huerter）也有20分、7助攻表現，但首節打完39：37的領先第二節就花光，最終以20分差輸球寫下球隊本季最慘紀錄。

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