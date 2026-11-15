NBA／在新疆打球2個月「像被當實驗品」 前最佳第六人：我恨透了

曾獲年度最佳第六人的禁區悍將哈瑞爾（Montrezl Harrell），近日在節目上回憶中國打球經驗，直言自己非常不適應，從居住環境、語言隔閡到飲食都令他感到挫折，甚至形容在當地有如「被當成實驗品」。他坦言，這段短暫的CBA生涯，是自己最不想重來的海外經歷之一。

哈瑞爾在《Kowch Potatoes》節目談到2024-25年賽季效力新疆飛虎隊的2個月時光，先自嘲可能已經被不少當地球迷討厭。談到自己為何如此直白，他說：「我回來後只是說了真話，我真的很不喜歡那段經驗。」他特別強調，自己當時並不在上海、北京等國際化城市，而是在陌生環境中面對極大的文化差異。哈瑞爾提到，自己曾在電梯遇到有人抽菸，也常感覺身旁的人用異樣眼光觀察他，「你離家非常遠，又聽不懂他們在說什麼，真的很不自在。」

飲食同樣成為他的惡夢。哈瑞爾透露，自己無法適應球隊供應的餐點，曾多次請工作人員用送餐機器人替他找熟悉食物，最後幾乎每天只吃炒飯、柳橙雞與水煮蛋。他說，看到整顆魚頭端上桌時，自己完全無法接受。

哈瑞爾在新疆的球場表現其實不差，2024-25年賽季出賽8場，平均上場18.1分鐘，可攻下12.9分、4.9籃板，投籃命中率58.6%。不過，場外適應問題顯然讓這段合作沒有留下太多美好回憶，現年32歲的哈瑞爾曾是NBA最具活力的板凳長人之一，2019-20年賽季效力快艇隊時曾獲選年度最佳第六人，之後也曾披上湖人、巫師、黃蜂與76人隊戰袍。

哈瑞爾在NBA一共征戰8季、累積515場例行賽，生涯平均12.1分、5籃板，哈瑞爾的經驗不代表所有外援在中國的生活樣貌，但也反映海外打球除了薪資與球場角色，能否適應城市、飲食與文化，往往才是一名洋將能否待得長久的關鍵。