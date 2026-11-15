NBA／厄文單節狂轟20分贏不了 騎士先發全休兵仍痛擊獨行俠

騎士隊今天回到主場迎戰獨行俠隊，先發陣容雖全部休兵，不過普羅克特（Tyrese Proctor）繳出24分、11籃板和生涯新高10助攻，以「大三元」表現助隊以127：117擊敗獨行俠隊，勝率重新回到五成。

剛結束客場3連戰的騎士，因美國全國班機停飛，迫使美國時間周五在結束和熱火隊的比賽後被留在佛羅里達，周六早上才回到克里夫蘭，球團因此決定讓米契爾（ Donovan Mitchell）、「大鬍子」哈登（James Harden）、華森（Peyton Watson）、艾倫（Jarrett Allen）和莫布里（Evan Mobley）全部休兵，賽前宣布出賽陣容時還被主場球迷噓聲以對。

頂上先發的普羅克特（Tyrese Proctor）把握住機會，不但成為騎士2024年4月14後後第一位「大三元」球員，得分和助攻也雙雙創下職業生涯新高，助隊第二節打出38：20攻勢拉開領先，第四節的連續三分彈更讓騎士領先擴大到113：91，頂住獨行俠反撲。

曾效力騎士的獨行俠球星厄文（Kyrie Irving）今天攻下全場最高的34分，其中20分集中在決勝節，讓獨行俠一度看到超前機會，但騎士以外線砲火回應，就算獨行俠球星佛雷格（Cooper Flagg）也有18分和8籃板，風采卻被前杜克大學隊友普羅克特搶走。

騎士海佐尼亞（Mario Hezonja）今天也貢獻22分，湯瑪斯（Meleek Thomas）有本季新高20分演出。