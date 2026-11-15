NBA／11連勝馬刺還藏3100萬新援！ 哈里斯傳12月初回歸迎首秀

馬刺隊從開季2連敗一路狂飆，近期拉出11連勝、戰績衝上11勝2敗，卻還沒有用過今夏重要補強哈里斯（Tobias Harris）。最新消息指出，這名34歲前鋒有望在下周重返球場訓練，只要復原進度順利，最快可望在12月初完成馬刺首秀。

哈里斯10月初在訓練營期間拉傷左小腿，原本外界預期不至於缺席太久，傷勢卻比球團預想更為棘手，至今已錯過馬刺開季前13場比賽。根據聯盟傷病報告，他目前仍被列為缺陣，馬刺尚未公布正式回歸日期，NBA記者海恩斯（Chris Haynes）透露，哈里斯近期復原明顯好轉。談到他的最新進度，海恩斯說：「他的狀況正在變好，預計下周會開始回到球場，參與一些訓練。」他補充，只要後續傷勢沒有出現反覆，哈里斯最快可能在12月初披上馬刺戰袍。

馬刺休賽季以2年3100萬美元合約簽下哈里斯，原本期待他擔任前場穩定器，並和溫班亞瑪（Victor Wembanyama）組成兼具高度、經驗與外線威脅的組合。哈里斯上季效力活塞隊，63場比賽平均13.3分、5.1籃板、2.5助攻，投籃命中率46.9%、三分命中率36.8%，是活塞拿下60勝、東區頭號種子的關鍵老將。

對目前火燙的馬刺而言，哈里斯回歸並非救火，而是讓陣容再升級。他能在4號位置提供拉開空間、低位單打與穩定得分，也能減輕溫班亞瑪、福克斯（De'Aaron Fox）與卡瑟爾（Stephon Castle）在進攻端的負擔。

馬刺目前已展現聯盟最具威脅性的年輕核心之一，哈里斯若能健康歸隊，教練強森（Mitch Johnson）將多一名經驗豐富、季後賽見過大場面的前鋒可用。這支11連勝球隊最可怕的地方，或許不是現在已經贏了多少，而是完整體還沒真正到齊。