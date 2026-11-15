NBA／約柯奇差2籃板締大三元 金塊雙星發威送鵜鶘6連敗

面對近期深陷連敗泥淖的鵜鶘，金塊原本有機會輕鬆過關，沒想到卻遭遇對手頑強抵抗，領先優勢數度被追到僅剩一球之差。不過金塊最終仍靠著約柯奇（Nikola Jokic）與穆雷（Jamal Murray）兩大核心穩住局面，加上最後時刻成功拉開差距，以116比108擊敗鵜鶘，拿下近5場比賽的第4勝，也送給對手難堪的6連敗。金塊本季面對鵜鶘展現絕對優勢，至今3次交手全部獲勝。

約柯奇此役14投9中，高效率攻下26分10助攻8籃板3抄截，穆雷同樣有出色表現，16投9中拿下23分9助攻7籃板；金塊先發五人得分上雙，布勞恩（Christian Braun）17分7籃板4抄截，葛登（Aaron Gordon）11分5籃板。

比賽開局約柯奇便迅速進入狀況，首節獨得9分，半場結束時已累積12分、5籃板、5助攻，持續掌控場上進攻節奏。不過鵜鶘並未輕易讓對手拉開差距，費爾斯（Jeremiah Fears）與昆恩（Derik Queen）上半場合力攻下16分，帶領球隊緊咬比分。

鵜鶘在上半場剩下53秒時，靠著皮耶（Jaron Pierre Jr.）切入上籃得手，一度將落後差距縮小至1分。進入下半場後，鵜鶘仍持續施壓，第三節後段馬特科維奇（Karlo Matkovic）命中三分球，再度將分差追近至2分。

然而金塊在決勝節逐漸掌握主導權，除了約柯奇與穆雷穩定輸出，布勞恩也在攻守兩端提供重要支援。終場前6分36秒，德羅展（DeMar DeRozan）以一記轉身跳投得分，幫助金塊將領先擴大至102比87，取得全場最大的15分優勢，也為勝利奠定基礎。

威廉森（Zion Williamson）攻下全隊最高24分，比伊（Saddiq Bey）16分6籃板4助攻，皮耶上場23分鐘拿下13分。因膝傷缺席前10場比賽的米西（Yves Missi）此役正式回歸，儘管上場時間受限制，仍有3分8籃板4阻攻進帳。