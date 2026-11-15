NBA／全美航班停飛害騎士回不了家！米契爾盼延賽 5先發全數休兵

騎士隊今天主場迎戰獨行俠隊，卻先被一場場外亂流拆掉整套先發陣容。球隊前一晚作客熱火後，碰上美國聯邦航空總署（FAA）全美地面停飛，直到今天早上才從邁阿密飛回克里夫蘭，最終讓米契爾（Donovan Mitchell）、哈登（James Harden）等5名常規先發全數缺陣。

這趟混亂行程也讓米契爾忍不住喊話希望比賽能延期。談到背靠背賽程還得碰上3小時飛行，他說：「這真的前所未見。背靠背、3小時飛行，原本就已經很艱難了。」他也無奈表示，既然聯盟決定照常進行，球隊只能設法調整、面對挑戰。

這並非只有旅途疲勞的考量。米契爾因左膝挫傷、哈登因左小腿緊繃休兵，華森（Peyton Watson）與艾倫（Jarrett Allen）分別進行右腿後肌、右膝傷勢管理；莫布里（Evan Mobley）則因左大腳趾扭傷，連續第2場高掛免戰牌。

騎士前一戰才以121：133不敵熱火，哈登上場35分鐘、米契爾也打了33分鐘，接著就得面對背靠背賽程。談到讓主力休兵的決定，總教練亞特金森（Kenny Atkinson）說：「這中間有很多事情必須放進討論，但球員照顧和健康永遠是我們的第一優先，尤其是長期健康。」FAA前晚因技術異常下令全美航班停飛超過4小時，騎士原訂賽後直奔機場返家，卻被迫滯留邁阿密、臨時安排飯店。球隊直到隔天上午才搭機返回克里夫蘭，對一支剛結束客場之旅、還要立刻打主場背靠背的球隊而言，無疑是罕見考驗。

騎士此役改由湯瑪斯（Meleek Thomas）、普羅克特（Tyrese Proctor）、泰森（Jaylon Tyson）、海佐尼亞（Mario Hezonja）與布萊恩（Thomas Bryant）扛起先發重任，其中海佐尼亞和布萊恩都是本季首度先發，少了米契爾與哈登兩名後場核心，加上前場主力幾乎全數缺席，騎士這場比賽的勝負已不只是戰力問題，更像是一場與疲勞、傷勢及突發旅程混亂的硬仗。如何撐過主場4連戰開端，也將是騎士比單場結果更棘手的課題。