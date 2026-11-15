快訊

亞冠賽／中華隊與澳洲爭季軍啟用曾聖安扛4棒 中心棒次端出龍將連線

超時課表／教學兼行政還得超鐘點 師嘆月多領7千不想賺

和泰坦言會打到LEXUS 為何還是要推TOYOTA PREMIUM？

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／76人禁區沒大人要到詹皇頂？安比德在內3中鋒都休

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
詹姆斯（LeBron James）。 法新社
詹姆斯（LeBron James）。 法新社

76人台灣時間明天將和溜馬隊交手，球團今天宣布，當家中鋒安比德（Joel Embiid）因右腳足底筋膜炎，確定缺陣一場，大個子波納（Adem Bona）和巴洛（Dominick Barlow）也持續缺陣。

波納本季還未上陣，76人總教練諾斯（Nick Nurse）今天表示，波納病情正「好轉中」，但沒有回歸時間表。在三名中鋒都缺陣下，76人禁區戰力成弱勢，唯一中鋒只剩雙向合約的法爾（Tacko Fall）。

前一場和暴龍隊因坐骨神經痛和腰部傷勢缺陣的「小皇帝」詹姆斯（LeBron James），沒有列入傷病報告上，代表明天上場問題不大，也因球隊內線戰力單薄，詹姆斯可能需要「救火」，和韋德（Dean Wade）及華克（Jabari Walker）分擔中鋒重任。

組成豪華陣容的76人，本季打出10勝3敗戰績，在東區僅次於塞爾蒂克隊；先前安比德缺陣的2場比賽，費城勁旅1勝1敗，敗給活塞隊的比賽是詹姆斯首度以中鋒身份先發出賽。

76人將面臨「背靠背」賽程，明天碰溜馬，後天戰籃網隊；本季安比德和詹姆斯還沒連續兩天出賽，安比德明天已經休兵，41歲的詹姆斯對籃網也可能再休一場。

76人 安比德 NBA

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

NBA／詹姆斯、安比德一起休沒關係 76人第四節海嘯攻勢逆轉黃蜂

NBA／詹姆斯準大三元 76人四星飆分退活塞奪5連勝稱霸東區

76人成衛冕軍尼克剋星 詹姆斯生涯第五冠近了？

NBA／喬治對老東家飆36分 綠衫軍下三分雨大勝76人

相關新聞

NBA／得分掛蛋又被冰板凳 衛冕軍功臣他坦言「心情不好」

尼克隊昨天在NBA盃以104：106不敵溜馬隊，上季奪冠功臣之一的哈特（Josh Hart）全場得分掛蛋，第四節更被冰在板凳上，讓他坦言「心情不好」，無法直接說明自身出了什麼狀況。

NBA／76人禁區沒大人要到詹皇頂？安比德在內3中鋒都休

76人台灣時間明天將和溜馬隊交手，球團今天宣布，當家中鋒安比德（Joel Embiid）因右腳足底筋膜炎，確定缺陣一場，大個子波納（Adem Bona）和巴洛（Dominick Barlow）也持續缺陣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。