NBA／76人禁區沒大人要到詹皇頂？安比德在內3中鋒都休

76人台灣時間明天將和溜馬隊交手，球團今天宣布，當家中鋒安比德（Joel Embiid）因右腳足底筋膜炎，確定缺陣一場，大個子波納（Adem Bona）和巴洛（Dominick Barlow）也持續缺陣。

波納本季還未上陣，76人總教練諾斯（Nick Nurse）今天表示，波納病情正「好轉中」，但沒有回歸時間表。在三名中鋒都缺陣下，76人禁區戰力成弱勢，唯一中鋒只剩雙向合約的法爾（Tacko Fall）。

前一場和暴龍隊因坐骨神經痛和腰部傷勢缺陣的「小皇帝」詹姆斯（LeBron James），沒有列入傷病報告上，代表明天上場問題不大，也因球隊內線戰力單薄，詹姆斯可能需要「救火」，和韋德（Dean Wade）及華克（Jabari Walker）分擔中鋒重任。

組成豪華陣容的76人，本季打出10勝3敗戰績，在東區僅次於塞爾蒂克隊；先前安比德缺陣的2場比賽，費城勁旅1勝1敗，敗給活塞隊的比賽是詹姆斯首度以中鋒身份先發出賽。

76人將面臨「背靠背」賽程，明天碰溜馬，後天戰籃網隊；本季安比德和詹姆斯還沒連續兩天出賽，安比德明天已經休兵，41歲的詹姆斯對籃網也可能再休一場。