NBA／雷霆末節領先6分竟遭快艇逆轉！ 亞歷山大飆40分也難救

眼看傷兵滿營的雷霆就要終結近期連敗，沒想到比賽最後2分43秒卻是風雲變色！快艇在落後6分的情況下，靠著洛培茲（Brook Lopez）連續得分，加上葛蘭德（Darius Garland）完成關鍵三分打，殺出一波不可思議的7比0攻勢，最終以113比112驚險逆轉雷霆。

即使亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）狂轟40分，仍因最後一擊未能命中，讓雷霆苦吞本季最長3連敗。

快艇本季開局並不理想，前8場比賽僅取得1勝7敗，不過近期逐漸找回比賽節奏，過去3場比賽拿下2勝。面對受到傷兵困擾的雷霆，快艇雖然一度遭到反超，仍在決勝時刻展現韌性，成功完成逆轉。

洛培茲全場攻下26分，成為快艇陣中得分最高的球員，葛蘭德貢獻24分。此外，瓊斯（Derrick Jones Jr.）與新秀華格勒（Keaton Wagler）各攻下14分，迪克（Gradey Dick）也有13分進帳。

雷霆方面，亞歷山大雖然狂轟全場最高40分，卻未能在最後關頭完成致勝一擊。麥肯（Jared McCain）三分球11投7中，攻下23分，成為陣中另一亮點，哈爾斯特坦（Isaiah Hartenstein）繳出21分、16籃板的雙十成績。

在多名主力無法出賽的情況下，雷霆再次安排哈爾斯特坦與身高7呎3吋（約221公分）的巨人新秀馬拉（Aday Mara）組成雙塔先發，這已是兩人連續第2場攜手先發，也是本季第4次採取這套配置。

馬拉拿到10分、3阻攻，在禁區防守端提供一定的威懾力，但雷霆仍無法解決最後階段進攻熄火的問題。

雷霆目前正在進行連續4場的西岸客場之旅，前3場卻全部吞敗，也創下本季最長的3連敗。尤其這場比賽一度在最後不到3分鐘握有6分領先，卻遭快艇連得7分完成逆轉，讓這場失利更加令人扼腕。

事實上，三分球攻守失衡一直是雷霆本季的隱憂。此役之前，雷霆平均每場僅命中11記三分球，排名聯盟第28；對手平均每場卻能投進14.8記三分球，這項數據排名聯盟第27。

換言之，雷霆平均每場在三分球命中數上落後對手3.8記，這項負差距僅優於鵜鶘的5記，為聯盟第2差。