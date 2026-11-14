NBA／ 獨行俠「電話不想接」！熱火搶厄文無望 名記建議轉盯灰熊王牌

熱火今日在主場舉行的NBA盃賽事中迎戰騎士，並以133：121成功收下3連勝，不過後場問題仍是補強重點。對此，根據《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）透露，灰熊後衛傑洛姆（Ty Jerome）可能成為熱火在2月12日交易大限前的目標。

席格爾在《Clutch Scoops》中表示，「最近在聯盟各隊的討論中，一直出現的名字就是傑洛姆。他目前處於所謂的合約最後一年，因為他下個休賽季會跳出960萬美元的球員選項，成為非受限自由球員，到時候會有很多追求者。灰熊可能負擔不起用一份新的長約留下他。」

「我在關注的一支球隊需要後場幫手，他們可能會在市場上尋找像傑洛姆這樣的球員，他有替補出發、也有先發的經驗，還能得分，要留意熱火。」席格爾補充道。

事實上，傑洛姆本季前10場平均出賽30.7分鐘，場均攻下生涯新高26.2分、3.5籃板、4.9助攻，投籃命中率5成、三分球命中率36.6%、罰球命中率89.7%。

此外，傑洛姆開季首戰就砍下45分，還曾在延長賽敗給鵜鶘時轟下40分，近期更連續5場得分20分以上。

除了傑洛姆，熱火也曾傳出對獨行俠球星厄文（Kyrie Irving）有興趣，《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）就曾點名熱火是潛在追求者之一。

不過記者史坦（Marc Stein）多次強調，獨行俠從6月起就一直拒絕交易詢問，「獨行俠一直告訴各隊，他們連你的電話都不想接。」《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）也指出，厄文與佛雷格（Cooper Flagg）關係良好，在休息室的份量也讓交易難度更高。

因此，席格認為熱火不如轉換目標，「他們在關注厄文，也在關注其他明星控衛。或許他們可以省下很多壓力和很多錢，去追一名數據同樣出色的球員，那就是傑洛姆。」