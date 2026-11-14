NBA／湖人開局強勢還想補強！ 唐西奇老戰友華盛頓、瓊斯都在名單中

湖人開季打出11勝2敗、聯盟最佳戰績的強勢開局，不過根據NBA記者報導，湖人補強腳步似乎並未停下，預計將再度探詢獨行俠前鋒華盛頓（P.J. Washington），以及快艇前鋒瓊斯（Derrick Jones Jr.）的交易可能，而獨行俠的態度似乎也開始鬆動。

希德利（Evan Sidery）透露，湖人今年夏天就曾向獨行俠詢問華盛頓，但當時獨行俠興趣缺缺。如今據希德利透露，只要湖人願意把身高6呎5吋的菜鳥卡爾（Cam Carr）放進交易，獨行俠將會「非常心動」。

事實上，華盛頓在2024年交易大限從黃蜂轉戰獨行俠，便曾與唐西奇（Luka Doncic）聯手打進總冠軍賽，華盛頓的身材、防守多變性與拉開空間的能力，也被視為唐西奇身邊的理想拼圖。

現年28歲的華盛頓本季先發12場，場均14.3分、7.3籃板，去年9月與獨行俠簽下4年約8900萬美元的延長合約，一路到2029-30年球季。

除了華盛頓，另一名唐西奇昔日隊友瓊斯也被點名。據《ClutchPoints》記者阿扎利（Tomer Azarly）報導，開季僅2勝8敗的快艇，陣中包括瓊斯在內有4名合約到期的老將，都引起其他球隊詢問。湖人隨隊記者布哈（Jovan Buha）本月稍早就在節目中直言，「瓊斯在快艇，他的合約即將到期，我覺得這是可行的。」

不過亞瑞查也透露，「快艇喜歡這些球員，他們到目前為止都是快艇在洛杉磯的文化建立者，特別是瓊斯和鄧恩（Kris Dunn），他們是泰隆魯（Ty Lue）最喜歡的兩名球員，洛培茲（Brook Lopez）也是，他現在已經成為先發。」

現年29歲的瓊斯本季則出賽9場，場均11.1分、4.9籃板、1.4助攻。