NBA／心態崩了…勇士菜鳥首扛主攻13投1中：我整場都很慌

勇士菜鳥倫德伯格（Yaxel Lendeborg）在柯瑞（Stephen Curry）傷缺後首度扛起主攻重任，然而全場13投1中僅拿3分，勇士也以85：123慘敗馬刺。賽後，倫德伯格也坦言自己心態已經整個崩了。

事實上，倫德伯格在賽前就曾替自己扛下得分重任的信心打了「10分中的6分」，「剩下的4分就像是，天啊，我能不能達到大家的期待？我能不能用我想要的方式幫助球隊？但時間會證明一切。」

結果來看，馬刺開局就打出18：0攻勢，倫德伯格首節2投全失、2次失誤，全場僅有3分、7籃板、3失誤，「我整場都很慌，連個上籃都放不進。我們被打得很慘，我不知道能從中學到什麼。我就是不夠積極。」

面對溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的禁區封鎖，倫德伯格也直言，「沒有人想切進禁區，沒有人想被他蓋火鍋，所以我們全都在丟一些軟趴趴的拋投。我不知道我們有多少人有在練那個，尤其是我，我大概丟了7個。我從大專時期之後就沒練過拋投了。」

「他比我還瘦，我就應該直接衝上去，用手肘頂他的胸口，跳進他的身體之類的。他要蓋就讓他蓋，我不能上去的時候還在害怕。」

倫德伯格進一步表示，「我不會就這樣過去，我不知道其他人怎麼想。大家都說把這場比賽忘掉，但我什麼都忘不掉。我們2天後還有比賽……就看看我們能怎麼反彈。我們大概輸了100分，所以你知道，我現在心態整個崩了。」