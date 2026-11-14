快訊

王惠美現身了！替魏平政站台助講10分鐘 首度同台畫面曝光

安心遊行破8萬人！李四川站台砲火全開 「政府變壞是好人太沉默」

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／心態崩了…勇士菜鳥首扛主攻13投1中：我整場都很慌

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士菜鳥倫德伯格全場13投1中僅拿3分，賽後坦言自己心態已經整個崩了。 路透
勇士菜鳥倫德伯格全場13投1中僅拿3分，賽後坦言自己心態已經整個崩了。 路透

勇士菜鳥倫德伯格（Yaxel Lendeborg）在柯瑞Stephen Curry）傷缺後首度扛起主攻重任，然而全場13投1中僅拿3分，勇士也以85：123慘敗馬刺。賽後，倫德伯格也坦言自己心態已經整個崩了。

事實上，倫德伯格在賽前就曾替自己扛下得分重任的信心打了「10分中的6分」，「剩下的4分就像是，天啊，我能不能達到大家的期待？我能不能用我想要的方式幫助球隊？但時間會證明一切。」

結果來看，馬刺開局就打出18：0攻勢，倫德伯格首節2投全失、2次失誤，全場僅有3分、7籃板、3失誤，「我整場都很慌，連個上籃都放不進。我們被打得很慘，我不知道能從中學到什麼。我就是不夠積極。」

面對溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的禁區封鎖，倫德伯格也直言，「沒有人想切進禁區，沒有人想被他蓋火鍋，所以我們全都在丟一些軟趴趴的拋投。我不知道我們有多少人有在練那個，尤其是我，我大概丟了7個。我從大專時期之後就沒練過拋投了。」

「他比我還瘦，我就應該直接衝上去，用手肘頂他的胸口，跳進他的身體之類的。他要蓋就讓他蓋，我不能上去的時候還在害怕。」

倫德伯格進一步表示，「我不會就這樣過去，我不知道其他人怎麼想。大家都說把這場比賽忘掉，但我什麼都忘不掉。我們2天後還有比賽……就看看我們能怎麼反彈。我們大概輸了100分，所以你知道，我現在心態整個崩了。」

勇士 NBA 心態 柯瑞 Stephen Curry 馬刺 Yaxel Lendeborg

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

相關新聞

NBA／首節就被打爆格林惱羞成怒推飛溫班亞瑪 勇士慘輸馬刺36分

在主控柯瑞（Stephen Curry）因腹斜肌撕裂傷勢恐缺席2周至1個月的情況下，勇士今天在季中錦標賽作客馬刺主場，開賽就被對手打出18：0攻勢寫下難堪紀錄，在整場比賽一路維持超過20分落後的情況下，最終馬刺也以123：85輕取勇士，收下11連勝。

NBA／心態崩了…勇士菜鳥首扛主攻13投1中：我整場都很慌

勇士菜鳥倫德伯格（Yaxel Lendeborg）在柯瑞（Stephen Curry）傷缺後首度扛起主攻重任，然而全場13投1中僅拿3分，勇士也以85：123慘敗馬刺。賽後，倫德伯格也坦言自己心態已經整個崩了。

NBA／湖人開局強勢還想補強！ 唐西奇老戰友華盛頓、瓊斯都在名單中

湖人開季打出11勝2敗、聯盟最佳戰績的強勢開局，不過根據NBA記者希德利（Evan Sidery）報導，湖人補強腳步似乎並未停下，預計將再度探詢獨行俠前鋒華盛頓（P.J. Washington）的交易可能，而獨行俠的態度似乎也開始鬆動。

NBA／ 獨行俠「電話不想接」！熱火搶厄文無望 名記建議轉盯灰熊王牌

熱火今日在主場舉行的NBA盃賽事中迎戰騎士，並以133：121成功收下3連勝，不過後場問題仍是補強重點。對此，根據《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）透露，灰熊後衛傑洛姆（Ty Jerome）可能成為熱火在2月11日交易大限前的目標。

NBA／雷霆末節領先6分竟遭快艇逆轉！ 亞歷山大飆40分也難救

眼看傷兵滿營的雷霆就要終結近期連敗，沒想到比賽最後2分43秒卻是風雲變色！快艇在落後6分的情況下，靠著洛培茲（Brook Lopez）連續得分，加上葛蘭德（Darius Garland）完成關鍵三分打，殺出一波不可思議的7比0攻勢，最終以113比112驚險逆轉雷霆。

NBA／拓荒者本季真的不一樣！ 開季9勝3敗卡位西區前段班

拓荒者本季開局展現驚人氣勢，繼日前連續擊敗雷霆後，今天在NBA盃小組賽作客面對戰力有所落差的國王，阿夫迪亞（Deni Avdija）狂轟本季新高34分，搭配里拉德（Damian Lillard）也飆出29分，最終以120比107拿下勝利，拓荒者強勢收下3連勝，開季戰績提升至9勝3敗，寫下近年來最出色的開季表現之一。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。