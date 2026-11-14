NBA／拓荒者本季真的不一樣！ 開季9勝3敗卡位西區前段班

拓荒者本季開局展現驚人氣勢，繼日前連續擊敗雷霆後，今天在NBA盃小組賽作客面對戰力有所落差的國王，阿夫迪亞（Deni Avdija）狂轟本季新高34分，搭配里拉德（Damian Lillard）也飆出29分，最終以120比107拿下勝利，拓荒者強勢收下3連勝，開季戰績提升至9勝3敗，寫下近年來最出色的開季表現之一。

拓荒者此役展開連續6場客場之旅，首戰便延續近期強勢表現，從比賽開局就掌握主導權，首節迅速建立雙位數領先優勢，並在第二節持續擴大比分差距，帶著穩定領先進入下半場。儘管國王在比賽後段試圖反撲，一度讓戰局重新出現懸念，但拓荒者始終維持高效率進攻，沒有讓對手成功逆轉，最終以13分差距收下勝利。

除了阿夫迪亞和里拉德的強勢進攻，拓荒者其他球員也提供適時支援，卡瑪拉（Toumani Camara）拿到14分，克林根（Donovan Clingan）13分11籃板2抄截2阻攻；拓荒者團隊投籃命中率達48%，三分球命中率更高達40%，全場命中17記三分球，憑藉穩定的外線火力與多點開花的進攻，成功壓制對手。

國王超級新秀艾卡夫19投6中得到17分6助攻4籃板，杭特（De'Andre Hunter）拿下全隊最高24分，沙波尼斯（Domantas Sabonis）21分12籃板5助攻，穆雷（Keegan Murray）16分7籃板4助攻。

國王吞下5連敗，開季戰績跌至1勝11敗，更令人失望的是，他們本季在主場已經7戰全敗。