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NBA／同年同月同日生！黃仁勳辭職輝達 網友神比喻：就像沒有喬丹的公牛

聯合新聞網／ 綜合報導
喬丹跟黃仁勳同年同月同日生，讓網友直喊，「沒有黃仁勳的輝達，就像沒有喬丹的公牛。」 路透、美聯社
喬丹跟黃仁勳同年同月同日生，讓網友直喊，「沒有黃仁勳的輝達，就像沒有喬丹的公牛。」 路透、美聯社

輝達（NVIDIA）董事會前日宣布，創辦人黃仁勳即日起卸下所有職務。執行長職位將由輝達的財務長柯蕾絲（Colette Kress）兼任暫時代理。消息不僅震撼全球科技圈，眼尖的網友更發現，同樣退出自家領域的「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）竟跟黃仁勳同年同月同日生，讓網友直喊，「沒有黃仁勳的輝達，就像沒有喬丹的公牛。」

事實上，黃仁勳與喬丹確實都出生於1963年2月17日，有網友在Threads感嘆，「沒有黃仁勳的輝達，就像沒有喬丹的公牛。」，「一個是AI教父黃仁勳，另一個是籃球之神麥克喬丹，而且還同年同月同日生，實在太驚奇了。」

更有網友聯想到喬丹當年退休後又重返NBA，笑稱「喬丹都被請回NBA了，老黃也一定會的」，底下甚至還有人接話，「所以黃董先去打棒球。」，呼應喬丹1993年首度退休後轉戰職棒的經歷。

回顧當時，喬丹在1993年10月6日宣布從NBA退休，隔年加入白襪小聯盟體系，效力2A伯明罕男爵隊擔任外野手。他在1994年出賽127場，打擊率2成02，敲出3轟、51分打點，另有30次盜壘，但也吞下114次三振，11次守備失誤更並列南方聯盟最多。同年秋天，他還參加亞利桑那秋季聯盟，替斯科茨代爾蠍子隊出賽，1995年3月則重返公牛，之後又帶隊完成第2次三連霸。

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