NBA／森根轟43分紀錄比肩兩大巨人 范弗利特怒吼喚醒火箭搶3連勝

火箭當家長人森根（Alperen Sengun）今天狂轟43分、12籃板、5助攻，成為繼「非洲天王」歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）、「中國長城」姚明之後，隊史第3位單場繳出至少40分、10籃板、5助攻，且投籃命中率達70%以上的球員。

不過，面對已經10連敗的爵士，火箭卻一度陷入落後危機，所幸老將范弗利特（Fred VanVleet）第三節挺身而出，甚至在板凳席怒吼喚醒隊友，成為球隊逆轉戰局的重要關鍵。

森根此役展現驚人的進攻效率，全場24投17中，投籃命中率高達70.8%，三分球3投1中，除了攻下43分、12籃板、5助攻，還有1抄截、1阻攻進帳，率領火箭收下3連勝，戰績提升至10勝3敗。

根據NBA官方統計，自1956-57年賽季開始記錄投籃命中率以來，森根是火箭隊史第3位達成單場40分、10籃板、5助攻，且命中率超過70%的球員，前兩人正是隊史傳奇中鋒歐拉朱萬與姚明。

對森根而言，能夠與兩位NBA傳奇長人並列，無疑是生涯重要里程碑。這也是他生涯第2次單場攻下至少40分，上一次是在2024年面對馬刺時，創下個人生涯新高45分。

森根最大的威脅不僅是禁區得分能力，更在於他能夠吸引對手協防，為外圍射手創造出手機會。當爵士選擇單防時，他能透過腳步與身材優勢攻擊籃框；一旦對手採取包夾，他又能迅速找到空檔隊友，展現優異的傳球視野。

火箭總教練尤多卡（Ime Udoka）賽後對森根的表現讚不絕口，認為他幾乎徹底瓦解了爵士的防守策略。

「他的表現完全具有統治力，甚至讓對手有球員犯滿離場。當對方試圖包夾他時，他總能找到正確的傳球對象。」烏度卡表示。

「他把對手的防守拆解得太好了，最後逼得對手停止包夾，讓他得到我們想要的對位機會。他的得分幫助我們贏得比賽，在球隊陷入低潮時穩住局面，並在最後階段接管戰局。」

更讓尤多卡滿意的是，森根在大量持球進攻的情況下，全場竟然只有1次失誤。「對手不斷試圖包圍他，但他始終做出正確的選擇。我們全隊只有8次失誤，這非常出色。尤其森根承擔那麼多進攻責任，卻只出現1次失誤，這對我們非常重要。」

尤多卡進一步指出，火箭透過爵士失誤攻下18分，反觀爵士僅靠火箭失誤得到8分，這項差距在比分接近的比賽中，成為球隊守住勝利的重要因素。

不過，火箭此戰的贏球過程並不輕鬆。雙方首節戰成27比27平手，火箭雖然靠著森根的發揮取得半場10分領先，但進入第三節後，防守突然出現嚴重問題。

爵士在喬治（Keyonte George）帶領下展開猛烈反撲，火箭一度握有12分優勢，卻遭對手打出一波攻勢，比分出現22分變化，甚至反而落後10分。

眼看球隊即將失去比賽主導權，范弗利特忍不住在板凳席對隊友大聲斥責，要求所有人提高專注度，隨後更親自上場帶動反擊。

范弗利特第三節獨拿10分，全場11投6中，包括三分球6投3中，貢獻17分3助攻2籃板，幫助火箭重新找回進攻節奏。

尤多卡透露，范弗利特當時對場上球員的表現非常不滿，甚至幾乎把所有人都罵了一遍。

「他對當時在場上的那組球員非常生氣，幾乎把所有人都罵了一遍，但這也激發了他自己的鬥志，為球隊帶來活力和能量。」尤多卡說。

「因此我們讓他在第三節多打了一些時間，我很喜歡他帶來的能量。他透過持球突破為球隊創造進攻機會，幾乎扛起整支球隊。雖然我們那一節防守完全沒有做好，但仍攻下29分，很大部分要歸功於他和森根積極進攻。」

在范弗利特與森根聯手帶動下，火箭重新取得主導權，三節結束時以92比89領先爵士3分。

森根賽後也特別感謝范弗利特的領導能力，認為這名老將總能在球隊需要時挺身而出。

「你們都知道范弗利特，他總是在我們需要的時候出現。當全隊像睡著一樣時，他就會把大家叫醒，他一直都是這樣的人，這正是我們需要的。」

森根接著說：「現在當球隊不夠專注時，我和其他隊友也會站出來提醒大家，但我們稱范弗利特為『海軍上將』是有原因的。他一上場就能讓所有人清醒過來，然後自己也全力以赴。」

爵士方面，榜眼彼特森（Darryn Peterson）攻下全隊最高28分，喬治貢獻27分，貝利（Ace Bailey）也有21分進帳。

爵士第四節持續緊咬比分，最後1分鐘仍將差距控制在兩個球權之內，不過杜蘭特（Kevin Durant）在比賽尾聲穩穩罰進2球，進而鎖定勝局。杜蘭特此役手感欠佳，全場14投僅5中，仍攻下22分。

火箭贏球後取得3連勝，NBA盃小組賽戰績來到1勝1敗，接下來還有2場小組賽。爵士則苦吞11連敗，開季戰績跌至1勝12敗，唯一勝利仍是本季第2戰擊敗鵜鶘。