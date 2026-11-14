NBA／ 才喊想幫助「阿公柯瑞」！拚明星賽的倫德伯格同日13投1中

勇士菜鳥倫德伯格（Yaxel Lendeborg）在接受《NBA on Prime》主持人魯克斯（Taylor Rooks）專訪時，開玩笑柯瑞（Stephen Curry）已經到了「阿公等級」，表示不想浪費柯瑞生涯最後幾年，本季目標更是入選明星賽。然而，就在專訪播出當天，倫德伯格全場13投1中只拿3分，正負值－40，勇士也以85：123慘敗。

「柯瑞，你知道的，他老了，已經是阿公年紀了。所以我盡全力，不想讓他最後這幾年白白浪費……我今年想成為明星球員。我希望他好，因為他為勇士付出了這麼多，我覺得我欠勇士很多。」

倫德伯格更強調，「拿獎當然很好，但我今年想成為明星球員。」

然而，勇士本場開賽前11投全部落空，首節就以14：38落後，半場已被拉開30分。馬刺的卡瑟爾（Stephon Castle）則轟下本季新高32分，帶領球隊豪取11連勝。至於賽前場均21.7分的倫德伯格，命中率、得分與正負值全都是本季最差。