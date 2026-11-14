NBA／超狂迷因誕生！尼克教頭「崩潰臉」被玩壞 網友笑：頭像行李箱

衛冕軍尼克今日在NBA盃小組賽作客溜馬，即使布朗森（Jalen Brunson）攻下全場最高33分、11助攻，仍以104：106惜敗，吞下2連敗。然而比起比賽結果，更讓球迷熱議的，是尼克總教練布朗（Mike Brown）在場邊一臉傻眼的表情，畫面隨即在社群瘋傳，網友也紛紛發揮創意玩梗。

有網友笑稱「他的頭長得跟行李箱一樣」，也有人直呼「世代級新迷因誕生」，更有尼克球迷跟著自嘲，「當有人說尼克才打12場、賽季就完蛋了的我」、「這就是我們所有人看尼克比賽的樣子」，還有人直接開酸，「這是他在看自己排出來的爛輪替」。

值得一提的是，尼克本屆NBA盃小組賽已吞下2敗，自2023年NBA盃開辦以來，還沒有小組賽輸2場的球隊晉級淘汰賽。