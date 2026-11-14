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NBA ／霸氣喊當「狗老大」！勇士菜鳥13投僅1中 多項數據寫本季最慘

聯合新聞網／ 綜合報導
倫德伯格對馬刺賽前霸氣喊話，將成為球隊的「狗老大」，結果卻是繳出本季最慘成績。 路透
倫德伯格對馬刺賽前霸氣喊話，將成為球隊的「狗老大」，結果卻是繳出本季最慘成績。 路透

在當家球星柯瑞Stephen Curry）受傷後，勇士陣中菜鳥倫德伯格（Yaxel Lendeborg）幾乎一致被外界看好扛起進攻重任，倫德伯格更在今日對馬刺NBA盃賽前霸氣喊話，將成為球隊的「狗老大」，扛下更多分數。然而，倫德伯格本場出賽23分鐘，命中率卻僅7.7%，繳出3分、3失誤、正負值－40的本季最慘成績。

「我必須要積極，必須更加重得分。我之前的心態一直是『輔佐柯瑞』。現在比以往任何時候都更需要支持柯瑞。」，「有人可能會說我是第一進攻選擇，我不知道，就看看會怎麼發展。」

倫德伯格賽前進一步表示，「我知道我和波傑姆斯基肯定要扛更多得分了。整體來說，我得開始更像『狗老大』一樣思考，而不是老二之類的。但我一定會試著轉換心態。」

然而，倫德伯格本場出賽23分鐘，卻全場13投1中，命中率7.7%，繳出3分、3失誤、正負值－40的成績，命中率、得分、正負值皆為本季最慘。

事實上，倫德伯格本季表現早已超越一般菜鳥，賽前場均能攻下21.7分、7.4籃板、3.7助攻、1.1抄截，投籃命中率51.8%，三分球命中率42.6%，先前更轟下生涯新高37分，成為2010年柯瑞42分後，勇士菜鳥的單場最高分，新秀排行榜也位居第一。

NBA 柯瑞 馬刺 Stephen Curry Yaxel Lendeborg 心態

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