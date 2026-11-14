NBA／首節就被打爆格林惱羞成怒推飛溫班亞瑪 勇士慘輸馬刺36分

在主控柯瑞（Stephen Curry）因腹斜肌撕裂傷勢恐缺席2周至1個月的情況下，勇士今天在季中錦標賽作客馬刺主場，開賽就被對手打出18：0攻勢寫下難堪紀錄，在整場比賽一路維持超過20分落後的情況下，最終馬刺也以123：85輕取勇士，收下11連勝。

勇士主控柯瑞在前一場與火箭之戰，於首節就發生腹部拉傷的狀況提前傷退，經過檢查也確定是腹斜肌撕裂傷勢，在柯瑞直言這是他從未有過的傷勢狀況下，勇士球團也評估他將至少缺席2周，甚至是1個月的時間。

在少了球隊精神領袖與核心的情況下，勇士今天作客馬刺主場也被對手打傻，開賽前11次出手全都落空，被馬刺打出18：0的開賽攻勢，這不僅創下柯爾（Steve Kerr）執教以來，勇士開賽最長連續失分紀錄，也是馬刺近30個賽季來的最佳開賽表現。

而首節馬刺後衛卡瑟爾（Stephon Castle）就火力全開，個人三分球3投3中單節進帳13分，僅比勇士團隊的14分少1分，首節打完馬刺已經取得24分的領先優勢。

在大幅落後的情況下，勇士格林（Draymond Green）還因為出手推飛馬刺溫班亞瑪（Victor Wembanyama）而遭判一級惡意犯規，加上今年表現亮眼的新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）以及另一得分點波傑姆斯基（Brandin Podziemski），上半場合計出手15次僅命中2球拿下6分，導致勇士上半場打完已經落後到30分。

易籃後，勇士也無法將差距縮小，最終選擇提早棄械投降，讓比賽早早就進入垃圾時間，最終馬刺就以38分差距大勝勇士，收下11連勝，勇士則是苦吞2連敗。

馬刺今天以卡瑟爾攻下32分表現最佳，溫班亞瑪則僅上場21分鐘就拿下12分、12籃板、6助攻，強森（Keldon Johnson）18分，至於勇士則以克萊爾（LJ Cryer）20分最佳。