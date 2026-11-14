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NBA／布朗森33分白搭！唐斯錯失關鍵跳投 溜馬驚險退尼克

聯合新聞網／ 綜合報導
席亞康(左)率領溜馬險勝尼克。 路透
席亞康(左)率領溜馬險勝尼克。 路透

面對開季走得跌跌撞撞的衛冕軍紐約尼克，溜馬在主場展現鬥志，席亞康（Pascal Siakam）攻下19分、奈史密斯（Aaron Nesmith）貢獻18分，加上團隊在籃板爭奪戰取得優勢，最終以106比104驚險擊敗尼克。

儘管尼克當家球星布朗森（Jalen Brunson）狂轟33分，還在比賽最後階段帶領球隊猛烈反撲，可惜唐斯（Karl-Anthony Towns）錯失追平機會，無緣扭轉戰局。

溜馬此役與尼克展開激烈拉鋸，雙方整體投籃命中率同樣為43%，但溜馬憑藉籃板優勢與較多的罰球機會，從而掌握比賽主導權。

溜馬一度在第三節取得85比74領先優勢，不過尼克隨即展開反攻，打出一波10比0攻勢，將差距縮小至1分，雙方勝負仍充滿懸念。溜馬後續再度拉開比分，比賽剩下1分49秒時，席亞康在中距離得手，領先來到8分差，看似已經掌握勝利。

然而，尼克並未放棄，布朗森在最後26秒完成切入上籃，將比分追至102比106，持續向溜馬施壓。剩下23秒時，席亞康獲得站上罰球線的機會，原本有望幫助溜馬鎖定勝局，沒想到他竟然連續罰丟兩球，也讓尼克重新看到逆轉希望。

布里吉斯（Mikal Bridges）在終場前10秒攻下2分，幫助尼克追成104比106，差距僅剩一個球權。更戲劇性的是，溜馬在最後2.8秒發生致命失誤，將球權拱手讓給尼克，給了對手最後一擊的機會。

尼克將重任交給唐斯，他在終場哨響前於約15呎處轉身出手跳投，可惜球未能命中，讓溜馬驚險守住勝利。

除了席亞康和奈史密斯，烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）攻下16分，祖巴茲（Ivica Zubac）12分13籃板，奈哈德12分6助攻4籃板。

唐斯此戰獲得23分15籃板，布里吉斯有18分進帳，竟是本季個人新高。

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