聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／「小學生」安比德低迷又掛彩 學弟化身心靈導師：你還是那個MVP
76人昨日在主場一度落後17分下，靠著馬克西（Tyrese Maxey）全隊最高27分、8助攻，以123：112逆轉暴龍，然而當家中鋒安比德（Joel Embiid）本季表現不僅持續低迷，還引來名嘴嘲諷，質疑他刻意誇大傷勢如同「小學生裝受傷」。對此，陣中後衛埃奇庫姆（VJ Edgecombe）也化身心靈導師，替這位前MVP學長精神喊話。
「我常常跟他說，兄弟，你可是聯盟MVP，你就是這麼強。全NBA沒有一個人守得住你，不管面框還是背框，沒人防得了你，他自己也知道。」
事實上，安比德前6場比賽有5場得分未達20分，對騎士更是投9中0、僅拿6分。本季前10場，他場均17.7分、9.3籃板、3.8助攻，投籃命中率僅3成8，三分球命中率更只有1成21，與2022-23年MVP賽季的水準仍有落差。
-
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。