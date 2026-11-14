NBA／「小學生」安比德低迷又掛彩 學弟化身心靈導師：你還是那個MVP

在主控柯瑞（Stephen Curry）因腹斜肌撕裂傷勢恐缺席2周至1個月的情況下，勇士今天在季中錦標賽作客馬刺主場，開賽就被對手打出18：0攻勢寫下難堪紀錄，在整場比賽一路維持超過20分落後的情況下，最終馬刺也以123：85輕取勇士，收下11連勝。

2026-11-14 13:18