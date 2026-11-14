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NBA／巴克利酸騎士「爛透了」 米契爾踢館成功回嗆：誰在乎
前日騎士在「大鬍子」哈登（James Harden）復活下，全場轟下最高，也是個人賽季最佳的32分，成功以115：107踢館尼克。然而賽前，名嘴巴克利（Charles Barkley）卻在《Inside the NBA》節目中狠酸「騎士爛透了！」，也讓當家球星米契爾（Donovan Mitchell）贏得勝利後，毫不客氣回嗆，「誰在乎啊？」
「他們幾年前還是頭號種子，握有主場優勢，結果早早出局。去年東區冠軍賽第1戰領先22分，之後卻一場都沒贏。現在帶著同一套陣容回來，還期待會有不同結果，根本是瘋了。」巴克利直言。
對此，米契爾接受《Cleveland.com》訪問時，回應相當直接，「誰在乎啊？查爾斯又不在這裡。就算他說我們是衛冕冠軍、講一堆好話，又能幫我們什麼？他在休息室裡什麼忙都幫不上。」，「我對他們只有尊重，沒有不敬的意思，但誰在乎呢？說到底，一切都取決於我們自己。」
值得一提的是，在該場擊敗尼克後，騎士今日又以133：121敗給熱火，因此戰績來到6勝7敗，勝率仍低於5成。
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