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WTA年終賽／前搭檔不幫忙、自己也輸球 謝淑薇、O妹無緣女雙4強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
謝淑薇與奧斯塔朋科搭檔確定無緣4強。 法新社
謝淑薇與奧斯塔朋科搭檔確定無緣4強。 法新社

WTA年終賽女雙分組賽最後一天賽程，我國好手謝淑薇與搭檔「O妹」奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）今天迎戰加拿大達布洛夫斯基（Gabriela Dabrowski）／巴西史蒂芬妮（Luisa Stefani），最終在超級搶十敗下陣來，以6：2、6：7（2：7）、3：10遭到逆轉，加上前搭檔比利時梅騰絲（Elise Mertens）／中國大陸張帥未能擊敗中國大陸郭涵煜／法國茉蘭登諾維琪（Kristina Mladenovic），確定無緣4強。

謝淑薇／奧斯塔朋科連續兩年取得WTA年終賽門票，不過在分組賽首場比賽就不敵郭涵煜／茉蘭登諾維琪，讓晉級之路亮起紅燈，不過第二戰拍退了梅騰絲／張帥，保住晉級一線生機。

而今天關鍵的第三戰，謝淑薇／奧斯塔朋科面對2連勝的達布洛夫斯基／史蒂芬妮，在首盤以6：2率先拿下後，接下來兩盤卻都陷入苦戰，包括在第二盤搶七時僅拿下2分，超級搶十更是接連發生致命失誤，讓對手以10：3逆轉勝出，以3連勝挺進到4強賽，至於謝淑薇／奧斯塔朋科能否晉級則必須看最後一戰結果。

在梅騰絲／張帥必須擊敗郭涵煜／茉蘭登諾維琪，謝淑薇組合才能晉級的情況下，兩組人馬今天也是打得拉鋸，在首盤賽事中梅騰絲／張帥先是以7：6（7：4）先下一城，不過第二盤中法組合隨即以6：3扳平，將比賽帶入超級搶十。儘管梅騰絲／張帥一度取得7：4領先，但郭涵煜／茉蘭登諾維琪隨後連追3分扳平，雙方最終也一路拉鋸到「Deuce」，最終郭涵煜／茉蘭登諾維琪也以12：10逆轉勝出，搶下最後一張4強門票，謝淑薇／奧斯塔朋科則是無緣4強。

謝淑薇 蒂芬妮 奧斯塔朋科

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