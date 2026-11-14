NBA／阿德巴約、安戴托昆波合砍 74分 熱火力壓騎士收3連勝

近期拉出2連勝的熱火隊，今天在主場舉行的NBA盃賽事中迎戰騎士隊，本季表現下滑引發議論的熱火中鋒阿德巴約（Bam Adebayo），今天與搭檔安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在下半場挺身接管戰局，在兩人合力攻下74分領軍下，最終熱火以133：121擊退騎士，收下3連勝。

熱火今年休賽季重磅交易來「字母哥」安戴托昆波，與阿德巴約組成強大的雙塔組合，不過開季後兩人的化學效應卻不如預期，「83分男」阿德巴約的低迷表現更一度成為話題。

不過近期隨著阿德巴約攻守表現逐漸回溫，熱火過去7場比賽已拿下5勝，今天在主場迎戰騎士，兩人也領軍打出一場激烈的拉鋸戰，上半場打完熱火雖然還以3分差距落後，但第三節先是安戴托昆波挺身而出，個人單節以8投7中的超高效率攻下14分，前三節打完個人得分已經突破30分，並幫助熱火反取得一分領先。

第四節阿德巴約更是挺身接管戰局，他在開節前2分半鐘個人就包辦10分，幫助熱火一口氣將領先差距擴大到雙位數，儘管騎士雙星米契爾（Donovan Mitchell）、哈登（James Harden）也沒有放棄比賽，帶領球隊在比賽最後2分鐘追到僅剩6分差，但熱火關鍵時刻展現超高的罰球把握度，最終仍是以12分差距帶走勝利，拉出一波3連勝。

熱火雙塔阿德巴約與安戴托昆波今天皆有單場37分進帳，其中37分也是阿德巴約在寫下「83分紀錄」後，個人單場最高得分，至於米契爾（Davion Mitchell）則有22分、17助攻的精彩演出，加上替補上陣的康威爾（Ryan Conwell）也投進4記三分球拿下20分，四人合力為熱火攻下116分。至於騎士今天則以米契爾25分最佳，哈登20分、8助攻，替補上陣的普羅克特（Tyrese Proctor）則拿下22分。