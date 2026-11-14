NBA／巴特勒執意要打G聯盟 勇士總管不准就「打架」

勇士球星巴特勒（Jimmy Butler）因右膝前十字韌帶撕裂，至今仍在復健。向來以強硬作風聞名的「士官長」，也替自己安排好復出計畫，只是他的第一站不是NBA，而是發展聯盟，甚至開玩笑表示，就算勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）不同意，也已準備跟他「打一架」。

「我一定會去那裡打球，所以大家最好做好準備。你們可能不會看到我打太多分鐘，但我肯定會去，我就是想打籃球。」巴特勒強調。

有趣的是，當記者進一步追問，這項計畫是否已獲得鄧利維同意時，巴特勒卻笑著給出令人哭笑不得的回答。

「我不需要經過任何人的同意，我就是要去！我跟鄧利維會打一架，他會說『巴特勒，不行。』，我就會回他『鄧利維，可以，我要去G聯盟啦，兄弟。』大家知道去哪裡找我，聖塔克魯茲啦。」

相較於可能持保留態度的鄧利維，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）則是舉雙手贊成，聽到巴特勒的想法後，更興奮直呼，「喔，當然，我超喜歡這個主意，這是巴特勒親口告訴你的嗎？」

身為棒球迷的柯爾指出，大聯盟球員受傷後，經常會前往小聯盟進行復健賽，透過實際比賽找回手感，NBA卻很少有明星球員採取同樣方式，因此他認為巴特勒的想法相當合理。

「我一直覺得這個方式很有道理，但從沒真正看過一名明星球員去G聯盟打比賽。大多數像巴特勒這種地位的球員，可能會因為自尊心而不願意這麼做，但他剛好相反，我想他會很享受給當地球迷帶來驚喜。」

甚至當被問及是否有興趣親自到場觀戰時，柯爾毫不猶豫地表示，「我會去，只要我們當天沒有比賽，我一定會到場。」

值得一提的是，日前勇士對戰鵜鶘時，巴特勒還曾穿著正式服裝、手持戰術板，坐在場邊客串起助理教練。